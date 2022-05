Elettra Lamborghini con ricci lunghissimi e pantaloni trasparenti: cambia look per il nuovo video Elettra Lamborghini presto tornerà con una nuova hit e sui social ha dato una piccola anticipazione sul look che sfoggerà. La cantante è apparsa irriconoscibile e sensuale con i ricci lunghissimi e i pantaloni trasparenti.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini si è presa una pausa dalla tv da poco più di un anno ma, nonostante ciò, continua a mantenere un contatto diretto con i fan attraverso i social. Sul profilo Instagram documenta ogni dettaglio della sua quotidianità, dai viaggi in giro per il mondo col marito Afrojack agli impegni professionali. Di recente si è mostrata alla prese con alcuni balletti in sala prove, annunciando che presto tornerà con un nuovo video musicale. Al momento il progetto è ancora top secret ma c’è già una piccola anteprima del look inedito che sfoggerà nella clip: ecco le foto in cui l’ereditiera appare irriconoscibile.

La nuova acconciatura extra long di Elettra Lamborghini

L’avevamo lasciata col caschetto asimmetrico e il ciuffo qualche giorno fa e oggi ritroviamo Elettra Lamborghini completamente cambiata. La cantante si è immortalata nel backstage del suo prossimo video, mostrando uno dei look che sfoggerà nella clip. Il dettaglio che la rende quasi irriconoscibile? L’acconciatura. Addio a capelli corti e lisci, ora per lei è il momento della chioma lunghissima, riccia e con la fila centrale. Certo, non è la prima volta che porta i capelli tanto lunghi ma è chiaro che sono molto più sauvage del solito. Se qualcuno si chiede come abbia fatto a farli crescere tanto rapidamente, la risposta è servita: Elettra ha usato una parrucca o di alcune extension extra long.

Elettra Lamborghini con i capelli ricci

Elettra Lamborghini osa col nude look

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato anche l’outfit sfoggiato dalla Lamborghini. Da sempre regina di sensualità e provocazioni, questa volta è riuscita a stupire ancora i fan con la sua audacia. Ha puntato sul total black ma in una versione effetto nudo: ha infatti abbinato un micro crop top che ha lasciato l’ombelico in mostra a un paio di pantaloni a vita alta, un modello con delle strisce trasparenti su fianchi e sedere. I tatuaggi maculati sul lato b rimangono in bella vista, mentre sul davanti viene coperto “solo il necessario”. Insomma, l’estate della cantante si preannuncia davvero hot: quando darà qualche info in più sul nuovo look?