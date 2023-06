Elettra Lamborghini con body e scaldamuscoli: il look fluo alla festa di lancio dell’album Elettra Lamborghini ha organizzato un party per l’uscita del disco ‘Elettraton’ dove ha sfoggiato il perfetto look in stile aerobica, con leggings fluo e fascia sui capelli.

A cura di Beatrice Manca

Elettra Lamborghini vuole farci ballare per tutta l'estate a ritmo di reggaeton: il 2 giugno infatti è uscito il suo nuovo album, Elettraton, anticipato dal singolo Mani In Alto. Se per il promo aveva posato con bikini e zeppe di cristalli, al party di lancio del disco ha deciso di cambiare completamente stile guardando agli anni Ottanta: il nuovo look è fluo, con zeppe e scaldamuscoli.

Elettra Lamborghini al party di lancio di Elettraton

Il party di lancio dell'album Elettraton

Il nuovo disco di Elettra Lamborghini è un omaggio al genere musicale che ama di più, il raggaeton (da cui il titolo, una crasi tra il suo nome e lo stile musicale). Alla vigilia dell'uscita ha organizzato un party di lancio per ringraziare chi l'ha accompagnata in questa nuova sfida, dagli autori ai familiari: alla festa erano presenti anche il marito Afrojack, il padre e la sorella.

Elettra Lamborghini e Afrojack

Il look in stile "aerobica" di Elettra Lamborghini

Per l'occasione la cantante di Pistolero ha scelto un outfit molto particolare: un body sgambato verde bottiglia abbinato a calze rosa fluo. Elettra Lamborghini ha completato il tutto con una fascia arancio sui capelli, un paio di scaldamuscoli e zeppe colorate: un look a metà tra i video di aerobica anni Ottanta e lo stile delle Winx (come lei stessa scrive nelle storie).

Non poteva certo mancare un dettaglio griffato: sul body spicca una cintura dorata di Diesel in vendita al prezzo di 295 euro. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ha in serbo per il nuovo tour!