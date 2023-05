Elettra Lamborghini lancia Mani in Alto: ciucciotti sul bikini e stivali di cristalli per il promo Elettra Lamborghini sta per tornare con un nuovo album e ha preannunciato che il primo singolo che lancerà sarà Mani in alto. Ecco cosa ha indossato nella foto realizzata per sponsorizzare la hit.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è tornata. Venerdì 2 giugno sarà fuori con un nuovo album, si intitola Elettraton e sembra già essere destinato a scalare le classifiche. Il primo singolo che lancerà sarà Mani in alto: sebbene ne abbia già data una piccola anteprima sui social, così da provare a rendere il balletto virale, sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di ascoltare la hit integralmente. Nelle ultime ore ha condiviso la foto di promo (che probabilmente è stata scattata sul set del video) e naturalmente non poteva che essere all'insegna dell'esuberanza e della sensualità: ecco cosa ha indossato l'ereditiera per il gran ritorno sulla scena musicale.

Il look di Elettra Lamborghini per Mani in alto

L'avevamo lasciata in versione regina di cuori per l'annuncio delle date degli instore, oggi ritroviamo Elettra Lamborghini alle prese con il lancio del nuovo singolo intitolato Mani in alto. Dopo aver "spoilerato" il ritornello con un sensuale balletto, ha condiviso anche la foto promo. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile appariscente e iper femminile che da sempre la contraddistingue, anche se ha aggiunto un tocco anni '90 alla sua immagine. Ha posato sullo sfondo di una Lamborghini verde fluo insieme alle ragazze del suo corpo di ballo e domina la scena con un outfit scintillante. Ha abbinato una minigonna in denim a vita bassissima a un micro bikini tempestato di cristalli, un modello bicolor con reggiseno a triangolo e gamba sgambato decorato con dei ciucciotti di plastica, quelli che spopolavano proprio negli anni '90.

Gli stivali scintillanti di Elettra Lamborghini

A completare il tutto non è mancato un ulteriore tocco scintillante: Elettra ha lasciato nell'armadio le sneakers preferendo qualcosa di più appariscente, un paio di stivaletti di cristalli argentati con maxi tacco e plateau che non possono passare decisamente inosservati. Ha poi tirato alcuni ciuffi di capelli all'indietro con delle mollettine colorate a forma di farfalla, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei toni naturali. In una delle mani, invece, ha sfoggiato un gelato variopinto, il simbolo dell'estate. "L'estate arriva, siete carichi?", sono state queste le parole con cui la cantante ha dato la sua piccola anticipazione del nuovo video in arrivo.