Elettra Lamborghini, manicure tridimensionale per Mani in alto: sulle unghie perle, stelle e fiori Elettra Lamboghini è destinata a diventare una delle regine dell’estate. Ha appena lanciato Mani in alto, il primo singolo di Elettraton, e ha accompagnato la hit a un video: ecco la manicure esuberante che ha sfoggiato nella clip.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini è tornata: dopo essere rimasta per diversi anni lontana dai riflettori ha pubblicato un nuovo album, si chiama Elettraton ed è destinato a scalare le classifiche italiane per tutta l'estate. Attualmente la cantante è impegnata con il tour degli instore (che aveva annunciato sui social con un look da "regina di cuori") ma non per questo ha abbandonato i fan, anzi, li tiene sempre aggiornati sulle sue future apparizioni pubbliche. Chi non riuscirà a vederla live potrà accontentarsi del video che accompagna la sua hit dell'estate, Mani in alto: in quanti hanno notato la manicure colorata e tridimensionale che la popstar sfoggia nella clip?

Lo stile esuberante di Elettra Lamborghini in Mani in alto

Non è una novità che Elettra Lamborghini vanti uno stile appariscente ed esuberante ma è stato nel video di Mani in alto che è riuscita a dare il meglio di lei. Stivali di cristalli, micro bikini con i ciucciotti, tute iconiche in pieno stile anni 2000, maxi zeppe e scaldamuscoli: il suo ritorno nel mondo della musica è variopinto, vitaminico e iper sensuale, a prova del fatto che, nonostante la pausa, non ha perso il suo smalto. A completare gli outfit multicolor non poteva mancare una manicure creata appositamente per lei. Elettra l'ha mostrata in primo piano sui social, così da rivelarne tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini in Mani in alto

Elettra Lamborghini con le unghie 3D

Nel video di Mani in alto Elettra Lamborghini non ha lasciato nulla al caso, neppure la manicure. Ha puntato su una nail-art XXL con delle unghie lunghissime e quadrate, tutte decorate a mano in maniera diversa. Sulla mano destra ha il pollice maculato, l'indice scintillante e cangiante, il medio con dei micro cristalli variopinti, l'anulare tempestato di roselline, il mignolo a "effetto bolle". Per la mano sinistra, invece, ha preferito perline bianche, glitter, stelline 3D, maxi cristallo e bollicine multicolor, il tutto arricchito da anelli intrecciati coordinati. Insomma, Elettra sa come farsi notare e di certo saranno moltissimi coloro che prenderanno ispirazione dal suo stile kitsch.

Leggi anche Elettra Lamborghini lancia Mani in Alto: ciucciotti sul bikini e stivali di cristalli per il promo