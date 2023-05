Elettra Lamborghini con gli orsetti gommosi sulle unghie: la nuova manicure è XXL Elettra Lamborghini si sta preparando a un nuovo progetto, anche se al momento preferisce mantenerlo top secret. La cosa certa è che ha dato una piccola anticipazione della manicure che sfoggerà sui social: ecco il risultato.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini sta per tornare, lo ha annunciato sui social, dove ha spiegato di essere alle prese con un nuovo progetto che però al momento preferisce mantenere top secret. La cosa certa è che da qualche giorno a questa parte si sta prendendo cura della sua bellezza in modo maniacale: ha fatto un massaggio tonificante, ha riapplicato le ciglia finte e si sta allenando almeno due volte al giorno. Non sorprende, dunque, che vanti una forma fisica da urlo che non esita a rivelare tra scatti in bikini e sensuali topless. Nelle ultime ore ha inoltre dato un'ulteriore anticipazione del look che sfoggerà per il ritorno sulla cresta dell'onda e questa volta riguarda la manicure.

Elettra Lamborghini dà un'anticipazione del nuovo look

Nell'ultimo mese della primavera le star che dominano le classifiche musicali dell'estate si danno molto da fare per dare vita a quelli che saranno i futuri tormentoni e anche quest'anno la storia sembra "ripetersi". Se da un lato si sa per certo che alcune delle hit estive saranno firmate "a più mani", da quella realizzata da Fedez, Articolo 31 e Annalisa al duetto tra Marco Mengoni ed Elodie, dall'altro non si ha ancora la certezza del ritorno di Elettra Lamborghini. Dagli "indizi" che lei stessa sta lasciando sui social sembrerebbe essere pronta per lanciare una nuova canzone, anche se al momento l'unica cosa certa è che sta rendendo il suo look ancora più esuberante. Dopo i capelli multicolor di qualche mese fa, ora è passata alle unghie, puntando tutto su delle lunghezze XXL.

La manicure con gli orsetti di Elettra Lamborghini

L'originale manicure di Elettra Lamborghini

Niente colori pastello, french manicure o unghie a mandorla, la nuova nail-art di Elettra Lamborghini si preannuncia la più originale dell'estate. Il motivo? Innanzitutto ha puntato su delle unghie extra long di almeno 5 cm e, come se non bastasse, le ha decorata con degli orsetti gommosi colorati, dal giallo al verde, fino ad arrivare al fucsia e al blu. Ha inoltre arricchito la mano con un anello in pvc rosa con una pietra lilla a forma di cuore. Insomma, l'ereditiera non si lascia spaventare dall'esuberanza ed è pronta per conquistare tutti con la sua manicure "orsetto". In quanti avranno il coraggio di imitarla per aggiungere un tocco davvero singolare alla bella stagione?