Elettra Lamborghini, la nuova drastica trasformazione: ora ha i capelli lunghissimi e multicolor Elettra Lamborghini ha cambiato ancora una volta look in modo drastico. Con tanto di top stringato che ha rivelato il décolleté procace, ha sfoggiato dei capelli lunghissimi e multicolor.

A cura di Valeria Paglionico

Con la primavera alle porte Elettra Lamborghini sembra essere alle prese con dei nuovi e inediti progetti professionali. Dopo aver rivelato che sarà tra i giudici di Italia's Got Talent su Disney+ insieme a Frank Matano, i The Jackal, Khaby Lame e Mara Maionchi, nelle ultime ore ha pensato bene di rivelare ai followers la sua ennesima rivoluzione di stile. Sarà perché sta per lanciare qualche hit adrenalinica o perché semplicemente diventerà protagonista di uno shooting trendy e sensuale, ma la cosa certa è che la popstar ha cambiato radicalmente look apparendo quasi irriconoscibile sui social: ecco come si è mostrata.

Il nuovo hair look di Elettra Lamborghini

Nelle ultime settimane Elettra Lamborghini ha sorpreso spesso i fan con dei cambi look sbarazzini e originali. Aveva spaziato tra treccine rosa lunghissime e codine-chignon dai ciuffetti "pazzi", ma è stato nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di audacia. Dopo aver dato una piccola anticipazione nelle Stories, ha poi posato quando l'opera è stata portata a termine dalla parrucchiere: l'ereditiera ha detto addio al long bob, ora sfoggia una lunghissima chioma con le extension che le arrivano sotto al fondoschiena. La particolarità dell'acconciatura? È sfumata, parte dal fucsia accesso, passa per i toni del viola e arriva al celeste delle punte.

Il nuovo look di Elettra Lamborghini

Il ritorno della twerking queen

Per rivelare questo improvviso e drastico cambio look Elettra Lamborghini non ha rinunciato alla sensualità. Ha posato sullo sfondo della sua enorme villa a due piani con indosso un audace body stringato sul davanti, un modello con dei laccetti incrociati che uniscono i due lati, lasciando addominali e décolleté procace in vista.

Elettra Lamborghini alle prese col cambio look

Per completare il tutto ha optato per un paio di jeans a vita alta con stivaletti incorporati col vertiginoso tacco a spillo e per dei mini occhiali da sole con le lenti scure. Maxi orecchini a cerchio, septum e rossetto marcato: la twerking queen sta per tornare? I fan lo sperano e nel frattempo si godo le foto in questa nuova versione multicolor.