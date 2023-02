Elettra Lamborghini con le treccine rosa: il nuovo look con le maxi extension Elettra Lamborghini ha cambiato drasticamente look per un progetto ancora top secret. Ha detto addio al long bob, ora sfoggia le treccine lunghe e fluo.

A cura di Valeria Paglionico

È ormai da diversi anni che Elettra Lamborghini ha deciso di prendersi una pausa dalla tv italiana, al momento preferisce dedicarsi alla vita matrimoniale al fianco di Afrojack, accompagnandolo in giro per il mondo durante le sue serate da deejay. Nonostante ciò, ha continuato a dedicarsi alla sua più grande passione: la musica. Ora, stando a quanto lei stessa si è lasciata sfuggire sui social, pare proprio che sia alle prese con un nuovo progetto, al momento però ancora top secret. Nelle ultime ore l'ereditiera ha dichiarato di avere delle news da annunciare e lo ha fatto con un look inedito: ecco come si è mostrata.

Elettra Lamborghini dice addio al long bob

Elettra Lamborghini ha sempre amato cambiare look con una certa frequenza e, tra chioma extra long, parrucche colorate e acconciature sopra le righe, è apparsa spesso irriconoscibile sia sui social che in pubblico. Dal giorno del matrimonio in poi, però, ha detto addio ai "colpi di testa" ed è rimasta fedele al long bob, concedendosi al massimo pieghe ondulate e sbarazzine. Nelle ultime ore, però, ha cambiato registro: si è immortalata in camerino tra le "grinfie" del parrucchiere mentre le venivano applicate delle maxi estension total pink.

Elettra Lamborghini applica le extension

Le treccine fluo di Elettra Lamborghini

Sebbene la Lamborghini non si sia lasciata sfuggire nulla sul progetto che la tiene impegnata, ha già "spoilerato" il look che sfoggerà. Niente caschetto, punterà tutto su delle treccine lunghissime rese ancora più originali con delle ciocche fucsia fluo. Le porterà sciolte e fluenti sulle spalle e le abbinerà a degli accessori in tinta, dagli anelli alle maxi collane, tutte con le pietre rosa. Insomma, Elettra sembra essere prontissima per dare il via a una nuova fase della sua vita, anche se probabilmente dirà addio alle treccine non appena terminate le riprese.

