Elettra Lamborghini dice addio al caschetto: il nuovo look è con le treccine lunghe Elettra Lamborghini sembra aver cambiato look in modo drastico. Sembrerebbe aver detto addio al caschetto che sfoggiava da anni, ora sarebbe passata alle treccine maxi ed extra long.

A cura di Valeria Paglionico

Elettra Lamborghini si è presa una temporanea pausa dalla tv per dedicarsi alla vita matrimoniale con Afrojack ma non per questo ha abbandonato i fan. Con loro continua ad avere un rapporto diretto sui social, dove non perde occasione per documentare tutti i suoi impegni, dai nuovi progetti lavorativi alle apparizioni pubbliche, fino ad arrivare alle rilassanti serate casalinghe. In passato aveva sempre abituato i followers ai suoi continui "colpi di testa" ma da qualche tempo a questa parte aveva deciso di rimanere fedele al caschetto, spaziando tra un taglio corto e un long bob. Ora però le cose sembrano essere cambiate: ecco il nuovo hair look della cantante.

Tutti i cambi look di Elettra Lamborghini

Capelli extra long, parrucche colorate, extension, frangetta, sfumature bionde, pieghe extra lisce oppure onde in stile dea: Elettra Lamborghini non ha mai avuto paura di aggiungere qualche tocco di novità al suo stile. Nel corso degli anni ha cambiato spesso look, sottolineando che la ricrescita velocissima la aiutava moltissimo a "darci un taglio" senza troppi rimpianti. Da quando si è sposata, però, ha detto addio alle lunghezze extra ed è rimasta fedele al caschetto, variando acconciatura semplicemente con ciocche applicate o parrucche. Nelle ultime ore, però, si è mostrata sui social in una versione davvero inedita: si tratterà di un cambio definitivo?

Il nuovo look di Elettra

Elettra Lamborghini con le treccine maxi

Elettra Lamborghini sembra aver detto addio al bob e aver provato una pettinatura nuova. Nelle ultime ore ha realizzato delle Stories in cui è apparsa in primissimo piano con delle treccine doppie e lunghe in castano chiaro. Le ha portate sciolte sulle spalle, dando vita alla classica fila centrale. A differenza delle altre volte, però, non si è immortalata tra le "grinfie" del parrucchiere, dunque non si esclude che si tratti di una rivoluzione hair temporanea o di un video passato e "riciclato" solo ora. La cosa certa è che la cantante è meravigliosa in ogni versione: le treccine mettono in risalto gli occhi azzurri e profondi, aggiungendo un tocco alternativo alla sua immagine.

