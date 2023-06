Elettra Lamborghini rilancia l’iconica tuta Juicy Couture (ma in versione micro) Nel video della canzone ‘Mani in Alto’ Elettra Lamborghini indossa uno dei capi più iconici degli anni Duemila: la tuta in velluto con top a fascia e minigonna.

A cura di Beatrice Manca

Elettra Lamborghini ha lanciato il nuovo tormentone estivo: Mani in Alto, il singolo che anticipa l'album Elettraton. Nuovo disco, nuovo stile: sui social ha anticipato alcuni dei look che ritroviamo nel video, dal body fluo da aerobica fino al bikini con i ciucciotti incorporati. Nel video compare anche un capo cult degli anni Duemila: la famosa tuta in velluto di Juicy Couture, sfoggiata all'epoca da Paris Hilton e Britney Spears. E con il ritorno delle tendenze Y2K, anche la tuta è tornata, ma in una versione ancora più glamour e sexy.

Elettra Lamborghini con crop top e minigonna nel nuovo video

Elettra Lamborghini nel video balla e canta in una lavanderia a gettoni con un look total pink: con la sensualità che la contraddistingue, la cantante indossa un top a fascia con applicazioni di cristalli e una minigonna abbinata con cintura gioiello. Il tocco veramente anni 2000 è il tanga colorato che ‘spunta' dalla vita bassa della gonna. La cantante ha accessoriato il look firmato Juicy Couture con baby clip a forma di cuore tra i capelli, sandali con la zeppa e una particolare manicure "gommosa" con orsetti e applicazioni colorate sulle unghie lunghissime.

Elettra Lamborghini con la tuta Juicy Couture

Il ritorno delle tute Juicy Couture

Chi è cresciuto leggendo Cioé se lo ricorderà: tra i capi più famosi della moda di inizio millennio c'erano le tute in velluto con i pantaloni a vita bassa. La moda è stata lanciata del brand di Los Angeles Juicy Couture – il più in voga tra le colline di Hollywood – che aveva lanciato il capo comodo e glamour per eccellenza, caratterizzato da vita bassa, felpa corta e le applicazioni di strass sul lato B.

Tuta Juicy Couture

Da Lindsay Lohan a Jennifer Lopez, non c'era celebrità che non ne avesse una. Ma a renderla iconica è Paris Hilton, che ne fece la sua uniforme. Il brand è praticamente scomparso negli anni Dieci, surclassato dal cambiamento della moda, ma eccolo tornare in pole position: se avete una tuta in velluto nell'armadio è il momento di tirarla fuori!