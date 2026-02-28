Elettra Lamborghini e il portafortuna dietro le quinte di Sanremo: presente la mamma Luisa

Elettra Lamborghini con la mamma Luisa nel backstage dell’Ariston

Ormai possiamo dirlo, la vera queen di questa 76esima edizione del Festival di Sanremo è sicuramente lei, Elettra Lamborghini. Con la sua simpatia, la sua energia coinvolgente e i suoi drammi, dai festini bilaterali alla caduta della prima serata, Elettra ha conquistato ancora una volta tutto il pubblico italiano, scuotendo un po' il palco intorpidito dell'Ariston. Ieri sera la cantante bolognese si è esibita insieme a Las Ketchup portando il brano Asereje e indossando degli iconici pois. Ma il momento più dolce arriva con la foto condivisa sulle storie, che ritrae la cantante insieme alla mamma Luisa, la sua più grande fan.

Elettra Lamborghi con mamma Luisa

Mamma Luisa, lo speciale portafortuna

Non è un segreto che Elettra Lamborghini sia molto legata alla sua famiglia, composta da mamma Luisa, papà Tonino e ben 4 fratelli, Ferruccio, Ginevra, Lucrezia e Flaminia. Elettra adora sua mamma e ha in più occasioni evidenziato la loro somiglianza, sottolineando come da grande sarà bella come lei e condividendo spesso sui social le foto di mamma Luisa da giovane; Luisa stessa ne ha condivise sul suo Instagram, e la somiglianza è davvero incredibile.

Luisa Peterlongo da giovane

Donna dolce e riservata, Luisa è la vera colonna portante della famiglia Lamborghini e ieri sera non poteva quindi che essere al fianco della figlia Elettra, per sostenerla anche in quest'avventura, come del resto ha sempre fatto anche con la sua carriera musicale. La mamma di Elettra ha svolto il ruolo molto dolce di portafortuna, abbracciando la figlia nel backstage del palcoscenico dell'Ariston.