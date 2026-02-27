Elettra e Las Ketchup a Sanremo: coi look coordinati a pois ci portano nei Duemila ballando Aserejé

Elettra e Las Ketchup

È tempo di sbizzarrirsi sul palco dell'Ariston. La quarta serata, quella delle cover e dei duetti, regala sempre molte sorprese ed è amatissima dal pubblico. È l'occasione per vedere i Big in gara cimentarsi con i brani di altri "colleghi", duettando con altri artisti. Nel corso degli anni se ne sono viste di tutti i colori, è successo di tutto sul palco! Elettra Lamborghini quando aveva partecipato al Festival nel 2020 aveva scelto di esibirsi con Myss Keta. Quest'anno, invece, ha portato con sé le Las Ketchup, per una performance che inevitabilmente porta tutti indietro nel tempo, agli anni Duemila.

I look di Elettra Lamborghini a Sanremo

Ci sono due professionisti, dietro i look sanremesi di Elettra Lamborghini. La Twerking Queen ha affidato la sua immagine agli stylist Marco Ferrari e Ellen Mirck. Per il debutto all'Ariston l'abbiamo vista in nero e oro, poi ha sfoggiato una creazione couture di Tony Ward con maxi scollatura e gonna a sirena trasparente. Cambio stile per la serata delle cover.

Elettra Lamborghini in Mario Dice con Gioielli del Sole

Il look a pois di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini con le tre componenti della band ha dunque riproposto quell'indimenticabile canzone, indossando un abito di Mario Dice rosso con silhouette a sirena, scollatura a cuore, maxi fiore sulla schiena e guanti a pois realizzati su misura di Nine, completando il tutto con occhiali Marc Jacobs. Immancabili i gioielli, per un ulteriore tocco glam e scintillante: collier in oro bianco rubini e diamanti con orecchini coordinati. Abiti personalizzati coordinati, tutti a pois, realizzati appositamente da Ofutopia per le tre ragazze della band e anche per loro guanti su misura Nine.