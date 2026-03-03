Elettra Lamborghini ha il megafono del Fantasanremo: è lei la vincitrice del premio della critica

Elettra Lamborghini è stata la mattatrice del Festival di Sanremo 2026 e, sebbene si sia classificata negli ultimi posti, c’è stato qualcuno che ha voluto comunque renderle omaggio: ecco il premio assegnatole dal Fantasanremo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2026 è appena finito ma se ne parla ancora ovunque. Non solo le canzoni presentate sul palco dell'Ariston stanno scalando le classifiche nazionali, gli artisti sono anche alle prese con i rientri a casa. C'è chi (come Samurai Jay) ha dato appuntamento ai fan sotto casa della mamma a Napoli e chi (come Fedez) ha "allargato" la famiglia con un cagnolino, ma è stata soprattutto Elettra Lamborghini ad attirare le attenzioni dei media. Dopo essere stata la grande "mattatrice" del Festival con la sua lotta ai festini bilaterali, ora è stata travolta dalla nostalgia. Per fortuna, però, a consolarla è arrivato un regalo del Fantasanremo: ecco di cosa si tratta.

Come si è classificata Elettra Lamborghini al Fantasanremo

Elettra Lamborghini ha conquistato tutti al Festival di Sanremo che si è appena concluso. Meravigliosa nei suoi look scintillanti in pieno stile diva, arricchiti da preziosi gioielli di diamanti, non ha mai perso la sua ironia e ha approfittato di ogni apparizione pubblica per scherzare e divertirsi. Diventata virale con la lotta ai festini bilaterali che le impedivano di dormire, ha infiammato sia il palcoscenico dell'Ariston con Voilà che le strade sanremesi con le sue "proteste" (con tanto di megafono, all'interno del quale, come lei stessa ha dichiarato a Domenica In, ha nascosto il rossetto). Nel momento in cui si è resa conto che non sarebbe stata alta in classifica, ha pensato bene di scatenarsi e ha fatto di tutto pur di guadagnare punti al Fantasanremo.

Il regalo ricevuto dal Fantasanremo

Il regalo ricevuto da Elettra Lamborghini dopo Sanremo

Come è andata la sua competizione "alternativa"? Purtroppo Elettra si è classificata solo al settimo posto del Fantasanremo ma gli organizzatori della gara hanno deciso di omaggiarla lo stesso. Ieri la cantante ha infatti rivelato qual è l'esclusivo regalo che ha ricevuto: un megafono con il logo del Fantasanremo, donatole per celebrare il suo premio della critica. Insomma, Elettra ha raggiunto (almeno in parte) uno dei suoi obiettivi sanremesi e ora non può fare a meno di godersi il meritato riposo, anche se prova non poca nostalgia nel ricordare l'adrenalinica e travolgente esperienza al Festival.