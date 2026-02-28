Quanto costano i gioielli di Elettra Lamborghini a Sanremo: serata cover con collier e orecchini da 270mila euro

Elettra Lamborghini durante l’esibizione della quarta serata del Festival di Sanremo

Ieri sera tutti i big di Sanremo hanno affrontato una delle serate più importanti del Festival, quella delle cover e dei duetti. È uno dei momenti più attesi, in cui tutti i cantanti danno libero sfogo ai loro gusti ai loro look preferiti, si divertono e portano sul palco colleghi famosi. Hanno brillato tutti ieri sera, ma oltre al bacio censurato tra Levante e Gaia, un altro momento è rimasto assolutamente iconico: l'esibizione di Elettra Lamborghini. La cantante, anche se stanca per i festini bilaterali, ha conquistato il palco dell'Ariston insieme a Las Ketchup, con una performance che ha rimandato subito tutti gli spettatori agli anni Duemila. Quello che ha immediatamente colpito di Elettra è stato il suo look scintillante e assolutamente glam, con vestito rosso e guanti a pois e dei gioielli in oro dal valore di oltre 270mila euro.

Elettra Lamborghini, il look della quarta serata

I gioielli di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha brillato nella serata delle cover e dei duetti, letteralmente. La cantante ha infatti indossato un collier luminoso, realizzato in oro bianco da 18 carati, che le avvolgeva il collo con una linea elegante. La struttura era impreziosita da una sequenza di rubini incastonati tra diamanti taglio brillante, capaci di catturare la luce. Il collier, firmato Gioielli Del Sole, costa 185mila euro, riflettendo in questo modo la maestria del lavoro artigianale. Completano il look sofisticato gli orecchini, sempre in oro bianco da 18 carati e di Del Sole, caratterizzati da due rubini dal taglio ovale che diventano il punto centrale del design. Intorno i diamanti taglio marquise, che illuminano ancora di più il volto di Elettra e ricordano la forma di un fiore. Eleganza e semplicità rendono il look armonioso e, infatti, gli orecchini costano 85mila euro.

Elettra Lamborghini nella quarta serata di Sanremo

I gioielli accompagnavano poi un abito rosso di Mario Dice, con una silhouette a sirena, una scollatura a cuore e un maxi fiori sulla schiena, insieme agli iconici guanti a pois fatti su misura da Nine e indossati anche dalla Las Ketchup, durante l'esibizione dell'intramontabile canzone Asereje. Infine, Elettra ha fatto il suo ingresso con degli occhiali Marc Jacobs, neri con dei pois bianchi, per richiamare la fantasia dei guanti.

