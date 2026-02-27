Bacio tra Levante e Gaia a Sanremo censurato dalla regia Rai: “Abbiamo sconvolto le signore in prima fila”

Nel corso della serata cover di Sanremo 2026 Levante ha dato un bacio sulla bocca a Gaia al termine della loro esibizione. La regia in quello stesso momento ha staccato, inquadrandole a distanza. Levante ha poi spiegato le ragioni del bacio pochi minuti dopo.

La serata cover di Sanremo 2026 regala la sua prima sorpresa al momento dell'esibizione di Levante e Gaia. Le artiste portano sul palco di Sanremo un grande classico della discografia di Gianna Nannini, I maschi, eseguendo la canzone in una versione leggermente rivisitata e molto energica, con le due artiste che si sono concesse molto dal punto di vista vocale.

Ma il momento clou dell'esibizione arriva solo alla fine del pezzo, quando Levante ha dato un bacio sulla bocca a Gaia. Un momento che gli spettatori da casa hanno solo percepito, visto che per il piccolissimo istante del contatto la regia ha staccato mostrando il momento da grande distanza, al punto da renderlo impercettibile. Poi, dopo un breve istante, l'inquadratura è tornata stretta sulle artiste.

La dichiarazione di Levante sul bacio con Gaia

Censura o semplice casualità? Una maliziosa interpretazione, nemmeno troppo maliziosa, induce a credere si sia trattato di una chiara volontà della regia di evitare ogni tipo di imbarazzo. A parlare del bacio proprio Levante, pochi minuti dopo la sua esibizione, nel corso dell'intervista a caldo con Gino Castaldo ed Ema Stockolma su Rai Radio 2: "Noi ci siamo innamorate", ha detto parlando di Gaia: "La canzone è quella giusta perché quel modo di vivere la sessualità come un maschio l'ha descritta Gianna Nannini". "Avete sconvolto i borghesi?", ha chiesto la conduttrice riferendosi proprio al bacio e Levante ha risposto: "Soprattutto le signore in prima fila". Poi le due si sono baciate nuovamente.

I Maschi di Gianna Nannini

I maschi una canzone di Gianna Nannini del 1987, un inno rock all'attrazione, all'amore passionale e alla complessità dell'universo maschile. Il testo esplora la vulnerabilità e la forza dei sentimenti, celebrando la seduzione notturna e le emozioni autentiche che resistono a bugie e illusioni, mantenendo un'energia inconfondibile.