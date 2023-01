Elettra Lamborghini in giallo: brilla con una pioggia di cristalli tra i capelli Look total yellow per Elettra Lamborghini, che ha scelto un’acconciatura “preziosa” con scintillanti micro cristalli tra i capelli.

A cura di Giusy Dente

"La Lamborghini gialla ha sempre il suo fascino" ha commentato ironico un follower della Twerking Queen, di fronte al suo nuovo look. La 28enne sui social è molto attiva, ama condividere con i fan le sue giornate, sempre all'insegna dell'autenticità e con la genuinità che la caratterizza, un elemento che chi la segue ama particolarmente. Se da un lato non mancano le foto dei concerti e dei grandi eventi a cui partecipa, dall'altro ama mostrarsi anche in chiave naturale e acqua e sapone, nella vita di tutti i giorni. Il nuovo look di Elettra Lamborghini che ha conquistato subito tutti è perfettamente nel suo stile: colorato, con tocchi scintillanti e dettagli sensuali.

Elettra splende di giallo

Il giallo è un colore che rispecchia la personalità eclettica ed estroversa di Elettra Lamborghini, eppure non è tra le nuance maggiormente sfoggiate dalla 28enne. L'ha scelto per la finale di The Voice, quando ha puntato su lungo abito aderente con maxi scollatura. E lo ha scelto anche questa estate, durante un concerto: è salita sul palco con un audace look a effetto "stracciato", una tutina fluo abbinata a scarpe di cristalli. Ha puntato ancora su questa nuance, probabilmente per un impegno di lavoro ancora non svelato. La twerking Queen ha mostrato il look sui social riscuotendo subito successo tra i fan.

I follower della 28enne sono abituati ai suoi look audaci e provocanti, in cui non mancano mai maxi scollature, spacchi, sexy dettagli cut-out capaci di esaltare le forme della cantante, che ama anche lasciare i tattoos ben in vista. Il nuovo outfit è un completo in due pezzi, composto da top con preziosi dettagli gioiello sulle spalle e pantaloni con tagli sui fianchi.

Lo strategico cut-out scopre parzialmente il famoso tatuaggio maculato sulla coscia, mentre lascia ben in vista i due piccoli diamanti sulla schiena, in basso, all'altezza della zona lombare. Ha completato il tutto con décolleté tono su tono, interamente ricoperte di strass. Tocco di luce anche nei capelli, impreziositi da una pioggia di micro cristalli oro e argento.