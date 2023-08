Elettra Lamborghini con le trecce rosa extra long: capelli e body sono coordinati Look e acconciatura coordinati per Elettra Lamborghini, che ha portato la sua energia a Golfo Aranci esibendosi con un coloratissimo outfit.

A cura di Giusy Dente

Poteva Elettra Lamborghini sottrarsi alla pink mania del momento? Certo che no. Complice anche l'uscita del film dedicato alla bambola Mattel più famosa di tutti i tempi, il rosa è il colore del momento, in tutte le sue sfumature. La cantante lo ha scelto per la settima tappa del suo Elettraton Tour.

I look di Elettra Lamborghini in tour

Non è ancora tempo di vacanze, per la Twerking Queen. Al momento, pur concedendosi qualche pausa rilassante assieme al marito, è impegnatissima con le tappe del suo tour. I concerti sono la dimensione che ama di più, perché le permettono di esprimersi sul palco con tutta la sua carica ed energia, dedicandosi al suo caloroso pubblico. Per loro ha lavorato sodo, così da portare in scena uno show curato in tutti i dettagli. Si è impegnata molto sul fronte delle coreografie, con costanti allenamenti (due volte al giorno). Sul suo corpo è ben visibile la trasformazione portata dall'attività fisica, unita a un'alimentazione più corretta. E ha lavorato molto anche sul fronte dei costumi.

Elettra Lamborghini in rosa

L'arcobaleno sul palco: Elettra Lamborghini sta puntando tutto sui colori, nelle varie tappe del suo tour, sfoggiando concerto dopo concerto look simili nelle linee, ma sempre in combinazioni cromatiche differenti. Gli outfit sono opera del fashion designer Cristoforo Vizzini, aiutato dallo stylist Nicolò Grossi. Stanno tornando tutti i capi must del guardaroba di scena della cantante, nota per il suo stile sexy e sopra le righe fatto di tutine aderentissime, calze a rete, maxi scollature, body sgambati.

La Twerking Queen ha debuttato in rosso fuoco, poi è stata la volta del verde coi cristalli tra i capelli, poi ha puntato sul fucsia e infine sul blu, aggiungendo delle trecce coordinate della stessa nuance accesa ed "elettrica". Abbinare l'outfit all'acconciatura è un gioco che le piace particolarmente. Lo ha fatto anche l'anno scorso, in cui spesso ha coordinato chioma e look. Ha fatto un nuovo esperimento anche durante il concerto a Golfo Aranci, che ha fatto seguito a quello del Sammichele Music Festival di Bari dove è stata protagonista di uno spiacevole episodio: qualcuno tra il pubblico le ha lanciato una bottiglietta d'acqua.

A Golfo Aranci (SS) la cantante si è esibita indossando un body rosa tempestato di cristalli con immancabili calze a rete, guanti coordinati, cintura in vita con iniziale "E" scintillante. Anche stavolta ha optato per un'acconciatura sbarazzina e coloratissima: delle trecce extra long con dettagli lilla, che richiamano l'outfit. Quale sarà la tonalità protagonista del prossimo look?