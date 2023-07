Elettra Lamborghini, pioggia di smeraldi tra i capelli: il prezioso hair look della cantante Look verde fluo con maxi scollatura per Elettra Lamborghini, nella terza tappa del suo Elettraton Tour a Merano.

A cura di Giusy Dente

Prosegue a gonfie vele l'Elettraton Tour, che terrà impegnatissima Elettra Lamborghini nei prossimi mesi. L'anno scorso la cantante ha girato l'Italia assieme a Rocco Hunt, col tormentone Caramello, che ha fatto ballare tutti per settimane. Ora è la volta di un tour in diverse tappe, da nord a sud, che segue l'uscita del nuovo album della Twerking Queen. Dopo la prima data di Sassuolo, è stata la volta di Igea Marina e Merano. Poi ci saranno le esibizioni di Orosei, Ladispoli, Villacidro, San Leone, Delianuova, Tottea, Pattada e gran finale a Campanedda.

Elettra Lamborghini in Cristoforo Vizzini

Chi firma i look di Elettra Lamborghini in tour

Squadra che vince non si cambia. Anche quest'anno, Elettra Lamborghini ha scelto Cristoforo Vizzini per i look dell'Elettraton Tour. Lo stilista ha firmato i costumi con cui la cantante si è esibita l'anno scorso, outfit tutti uno più colorato e sexy dell'altro. Per la Twerking Queen, nell'estate 2022 la scelta era caduta prevalentemente sui body, capo must del suo guardaroba di scena, assieme alle tutine aderentissime.

Elettra Lamborghini in Cristoforo Vizzini

Prima il body rosa bubblegum effetto rete con lingerie in vista, poi l'audace body super sgambato con anelli e dettagli cut-out, infine la jumpsuit metallizzata: in ogni occasione, la 29enne si era divertita anche a cambiare colore di capelli, abbinandolo al look di volta in volta.

Elettra Lamborghini in Cristoforo Vizzini

Elettra Lamborghini in verde

Elettra Lamborghini si è preparata molto intensamente per l'Elettraton Tour, curando molto l'aspetto dei costumi e delle coreografie. La Twerking Queen si è allenata tutti i giorni e i risultati del workout quotidiano, unito a un'alimentazione più controllata, sono ben visibili sul suo corpo. Per il palco, ha scelto look coordinati a quelli dei suoi ballerini. Dopo il debutto in rosso fuoco a Sassuolo, è salita sul palco di Igea Marina e poi è stata la volta di Merano.

in foto: look Cristoforo Vizzini

Look verde fluo stavolta, dalla testa ai piedi. Questo è uno dei colori moda dell'Estate 2023, nuance di tendenza perfetta per chi non vuole proprio passare unosservato. Torna il body, stavolta con maxi scollatura a V, con tanto di guanti coordinati e tornano i cristalli. L'effetto sparkling è un must, perfetto per spiccare e brillare sul palco.

Elettra Lamborghini coi cristalli nei capelli

Cristalli anche sull'iniziale E in vita e persino tra i capelli. La cantante ha optato per la chioma legata in una coda di cavallo alta, con dettagli scintillanti applicati sulla testa. L'acconciatura è stata realizzata nuovamente dall'hairstylist Alfredo Cesarano, mentre lo styling del look è di Nicolò Grossi. Con quali outfit colorati Elettra Lamborghini sorprenderà i fan nelle tappe successive?