Elettra Lamborghini con i capelli argentati: per lo show a Ibiza indossa la tutina metallica Continua il tour europeo di Elettra Lamborghini, nelle ultime ore ha fatto tappa a Ibiza esibendosi all’Amnesia col suo corpo di ballo. Sul palco è apparsa radicalmente trasformata con un nuovo look: capelli argentati e tutina metallica coordinata.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 di Elettra Lamborghini è più scatenata che mai: complice il lancio del tormentone Caramello in coppia con Rocco Hunt, ha dato il via a un nuovo tour esibendosi sui palcoscenici più ambiti sia d'Italia che d'Europa. Dopo aver spopolato a Battiti Live tra tutine seconda pelle e cristalli multicolor, ora è arrivata a Ibiza. Qualche sera fa ha tenuto uno show sul palco dell'Amnesia col corpo di ballo al completo e ne ha approfittato per cambiare look in modo drastico. Ha detto addio al suo caschetto scuro naturale, ora sfoggia degli audaci capelli argentati (e li ha abbinati alla jumpsuit).

La nuova parrucca di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha passato l'estate a lavorare, anche se di tanto in tanto si è concessa qualche bagno al mare in micro bikini. Da qualche tempo a questa parte ha deciso di cambiare regolarmente look durante ogni concerto in giro per l'Europa e, complici delle parrucche multicolor, sul palco è sempre apparsa trasformata. Dopo la chioma lilla e le extension rosa coordinate al body, questa volta ha puntato sull'argento. All'Amnesia di Ibiza si è presentata con un inedito long bob silver ma con le radici leggermente più scure. Certo, la rivoluzione hair non è definitiva ma l'effetto finale è decisamente d'impatto.

Elettra e le sue ballerine vestono coordinate

Chi ha firmato la jumpsuit di Elettra a Ibiza

Anche in quest'occasione la Lamborghini ha abbinato la parrucca all'outfit. Si è affidata allo stilista Cristoforo Vizzini, che ha realizzato per lei una tutina metallizzata in total silver. Il modello è aderentissimo, con una profonda scollatura sul décolleté e degli audaci tagli cut-out lungo tutta la silhouette, lato b compreso, che hanno lasciato in vista gli iconici tatuaggi leopardati sul fondoschiena. Il designer ha creato delle jumpsuit in tinta anche per le ballerine della cantante, apparse super trendy in coordinato con lei. Elettra non è forse una delle regine sexy dell'estate?