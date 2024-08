video suggerito

Salma Hayek e l'elogio dei capelli bianchi: l'attrice normalizza la ricrescita in vacanza Salma Hayek è in vacanza a Ibiza: la star di Hollywood ironizza sui suoi capelli bianchi, che risaltano sulla sua chioma corvina, mostrando la naturale ricrescita proprio come tutte noi.

A cura di Arianna Colzi

Salma Hayek sta trascorrendo le vacanze a Ibiza, in Spagna. L'attrice, a bordo del suo yatch, ha condiviso una serie di scatti che la ritraggono con indosso un bikini giallo che esalta il suo fisico tonico. Hayek, che a settembre compirà 58 anni, è nota per i suoi lunghi capelli corvini, un colore che rende difficile mascherare i capelli bianchi, che risaltano più facilmente. Spesso la star ha scherzato sulla sua ricrescita o sui fili bianchi più o meno visibili. Lo stesso ha fatto durante queste vacanze estive, ossia quel periodo in cui le persone difficile da gestire per coloro che si tingono i capelli o che già vogliono coprire le ciocche bianche perché la ricrescita si fa subito notare.

Salma Hayek scherza sui capelli bianchi: "Combinazione perfetta"

Mentre sui social spopolano piccoli trucchetti per coprire i fili bianchi tra i capelli, Salma Hayek scherza sui suoi capelli bianchi. Soprattuto per coloro che hanno i capelli scuri, il ritocco della tinta dura poco più di tre settimane ma, durante le vacanze, è possibile che queste tempistiche si allunghino, mostrando la naturale ricrescita dei capelli. Per Salma Hayek, però, i capelli bianchi non sono (giustamente) un'ossessione e l'attrice scherza sulla ricrescita. "Bikini giallo + capelli bianchi = una combinazione perfetta", scrive accanto a una foto che la ritrae in costume in barca. Il messaggio è chiaro: non ha senso preoccuparsi dei capelli bianchi o della naturale ricrescita durante le vacanze, meglio godersi i momenti di relax senza badare troppo alle cosiddette "imperfezioni".

Hayek, spesso si è mostrata senza filtri su Instagram, raccontando le sue rughe e i suoi capelli bianchi, come una qualsiasi donna di cinquant'anni. L'avanzare dell'età non si può fermare, per quanto sia lecito cercare di lenire i segni dell'invecchiamento, e negli ultimi anni anche a Hollywood le star stanno raccontando come la bellezza muti con il tempo. Da Andie McDowell a Sharon Stone, sono tante le attrici che preferiscono mostrarsi al naturale, mostrando una bellezza spontanea che non si spegne mai.