Alba Parietti in costume: "Non faccio a gara con le donne, invecchiare è un premio" Alba Parietti si sta godendo l'estate a Ibiza col compagno. A chi le dice che dovrebbe rassegnarsi, risponde che ha voglia di vivere, a modo suo.

A cura di Giusy Dente

Alba Parietti

Alba Parietti è in vacanza col compagno. Il manager Fabio Adami è l'uomo che le sta accanto da ormai più di due anni e la conduttrice è innamoratissima. Sono una coppia riservata, lui si vede poco sui social di lei, che però non manca mai di rivolgergli parole cariche di stima e affetto per le piccole accortezze quotidiane che ha nei suoi confronti, le attenzioni, le premure, per il modo in cui è riuscito ad abbattere le barriere che lei aveva eretto, dando così avvio a una bellissima storia d'amore. Ora si stanno godendo qualche momento di relax e spensieratezza a Ibiza, meta cara alla conduttrice, che frequenta spesso e dove possiede anche una casa.

Alba Parietti, solo voglia di vivere

La conduttrice non ha peli sulla lingua: è una donna che dice le cose come stanno, che dice ciò che pensa senza filtri, sfidando i pregiudizi e le convenzioni, anche a costo di attirare delle critiche. Queste non l'hanno mai spaventata. Vanitosa, che ha paura di invecchiare, schiava dei filtri e incapace di mostrarsi al naturale: le hanno detto di tutto, ma lei ha sempre risposto a tono, difendendo la sua vanità, la sua femminilità. Vuole vivere a modo suo, essere libera, non ha intenzione di assecondare il volere altrui, di fare ciò che gli altri si aspetterebbero da lei.

Alba Parietti

Proprio per "sfidare" i leoni da tastiera ha messo una foto al naturale e una coi filtri. Poi ha spiegato di non avere alcuna intenzione di "arrendersi" alla vecchiaia: ha ancora tanta voglia di vivere la sua vita, che ama. In un lungo post ha chiarito che la sua non è una sfida con le altre donne, ma piuttosto con se stessa e gli altri:

Io la gara non la faccio con le altre donne, tantomeno quelle belle e giovani, perché amo le donne e la loro bellezza, unicità, personalità. Io la sfida la faccio con me stessa, con le mie potenzialità, con chi mi vorrebbe rassegnata non si sa bene a che cosa. Perché invecchiare è un premio non una punizione. Sfido chi decide che invecchiare è una condanna all’oblio e all’infelicità. Non mi avrete mai, la vita me la mangerò fino alla fine e spero di invecchiare il più possibile, perché amo la vita, amo la mia vita. Perché chi sa essere leggero conosce a fondo la profondità del dolore lancinante e il privilegio della gioia. Provoco chi critica la vanità delle donne, ma lusinga quelle degli uomini perché non ha altri argomenti che la piaggeria. Io sfido la vita ogni giorno, perché ognuno è più felice nella vita quanto più è vicino all’ideale che ha di se stesso. Io invecchierò come le trans che non sono né meno intelligenti e meno sensibili o capaci delle donne, ma non accettano di rassegnarsi a ciò che la società moralista ha deciso per loro .

Alba Parietti

Il look balneare di Alba Parietti

Nello scatto la conduttrice indossa un costume intero, un vero e proprio must have delle vacanze, un capo intramontabile. Nel suo caso, è un modello strapless senza spalline, con schiena nuda e dettaglio cut out frontale. È del brand Missa Bikini Luxe, un modella vintage di qualche collezione fa. Occhiali da sole, pochi gioielli per dare un tocco di luce e il gioco è fatto.