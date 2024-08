video suggerito

Alba Parietti confronta le foto con e senza filtri: “Voglio vedervi con la lente d’ingrandimento” La conduttrice ha “sfidato” chi l’accusa di ritoccare troppo le foto. Ne ha messe 2 a confronto: “Ecco l’enorme differenza. Non vedo l’ora di essere giudicata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @albaparietti

L'estate di Alba Parietti è un'estate all'insegna dell'amore: la sta infatti trascorrendo col compagno, il manager Fabio Adami, con cui sta insieme da tre anni. La coppia è a Ibiza, isola che la conduttrice frequenta da sempre e che non smette mai di scegliere per le sue vacanze estive: è la sua seconda casa. Come fa sempre, quotidianamente tiene aggiornati i follower, che amano seguirla nelle sue giornate, tra progetti di lavoro e momenti di vita privata. Spesso Alba Parietti è stata criticata per il modo in cui si mostra sui social: ma non è certo una donna che si tira indietro, quando c'è da esporre il proprio pensiero. Non si è tirata indietro neppure stavolta, nei confronti di chi la accusa di eccedere coi filtri nelle foto.

Alba Parietti "sfida" i follower

La conduttrice non ha paura delle critiche e sa come rispondere a tono, perché è sicura di sé e molto consapevole di chi è davvero. Il suo aspetto esteriore è spesso oggetto di commenti da parte degli haters, che la accusano di ritoccare un po' troppo le foto, vedendo in questo gesto il rifiuto di ammettere il passare del tempo. Dal canto suo, la conduttrice non ha mai negato l'utilizzo dei filtri, ma ha anche messo in guardia da questo abuso, spiegando che si corre il rischio di innamorarsi di un'immagine fittizia e inesistente.

La foto senza filtri

Il virtuale è diverso dal reale e lei ne ha piena coscienza, difatti si tratta solo di un gioco, di cui conosce bene le regole. Ecco perché difende la sua vanità: piacersi le piace, fa parte della sua identità, è qualcosa a cui non rinuncerà mai, soprattutto in nome dell'approvazione altrui. Al primo posto lei ha sempre messo la libertà di essere se stessa. Proprio per "sfidare" i follower in cattiva fede, ha pubblicato due foto su Instagram: una coi filtri e una senza.

La foto con i filtri

Ha ironizzato su "l'enorme differenza" tra i due scatti, invitando i leoni da tastiera ad analizzarla da testa a piedi con la lente di ingrandimento, a caccia di grosse manipolazioni della sua immagine. La conduttrice si è detta pronta al giudizio e si è messa ironicamente a disposizione degli scettici per verifiche dal vivo.

Ecco ancora una volta a voi l'enorme differenza della foto originale senza filtri: la pelle del corpo con le macchie famose e mi spiace ma la faccia è così come dal vivo, molto meglio conservata di quella del corpo. Posso organizzare gite e visite guidate a pagamento per verificare dal vivo. Si accettano scommesse. Non vedo l’ora di vedervi tutti con in mano una lente d’ingrandimento e essere giudicata dalla corte in tre gradi di giudizio. Ho 63 anni, sono alta un metro e settantacinque, peso 63 kg e un metro di coscia, 6 cm di dita. E in più aggiungo: non faccio diete, mangio come un uomo grosso, non vado in palestra ho un metabolismo che disintegra un bue.