Alba Parietti vanitosa e felice: “Piacermi mi piace, fatevene una ragione” Agli haters Alba Parietti ha detto: “Vi infastidisce la mia vanità? Non si placherà mai, fa parte della mia identità. Mi piaccio così sfacciatamente vanitosa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Instagram @albaparietti

Aveva 17 anni Alba Parietti quando, negli anni Settanta, partecipò a Miss Italia. Non vinse, ma l'anno successivo fu scelta come candidata italiana per Miss Universo. Eppure decise di non partire per l'Australia: rinunciò al titolo. In quel periodo la conduttrice portava i capelli corti, una folta chioma leonina che le donava un aspetto molto sofisticato e grintoso. E proprio al look di quegli anni si è ispirata, per il cambio look estivo. Ha detto addio ai capelli lunghi a vantaggio di un messy bob voluminoso, da portare leggermente mosso e spettinato. La nuova acconciatura, però, non è piaciuta a tutti e ha dato agli haters un nuovo spunto per dei commenti al veleno.

Alba Parietti cambia look

Alba Parietti si è affidata agli esperti del suo salone di fiducia per il cambio look di questa estate, giunto a sorpresa. Sui social, con fan e follower, in questi giorni ha condiviso molti scatti che la ritraggono con la nuova acconciatura, che rispecchia pienamente il suo carattere grintoso e al tempo stesso sofisticato, di donna libera, fiera di sé, che si piace e che ama piacere.

Instagram @albaparietti

È molto attiva sui social, dove è circondata dall'affetto di una community che la segue da anni, apprezzandone la professionalità, ma proprio perché non ha mai paura di esporsi con autenticità e di dire la sua opinione senza freni, è spesso attaccata dagli haters. Dall'uso dei filtri ai ritocchi estetici fino alle foto in bikini, sono diversi gli aspetti che agli haters proprio non vanno giù. Difatti, l'hanno nuovamente attaccata accusandola di eccessiva vanità. La sua risposta non si è fatta attendere.

Instagram @albaparietti

Il messaggio di Alba Parietti agli haters

Rivolgendosi agli haters, la conduttrice ha chiarito di piacersi esattamente così com'è: vanitosa, sfacciata, fiera di sé, appassionata, piena di vita. Al primo posto lei ha sempre messo l'ideale della libertà, che è quello che ancora la smuove: vuole vivere senza doversi adattare a preconcetti e stereotipi, non sente il bisogno di piacere a tutti, non vuole assecondare le aspettative altrui. E soprattutto, si piace così. com'è. Nel mostrarsi coi nuovi capelli corti ha scritto:

Vi infastidisce la mia vanità? Non si placherà mai fa parte della mia identità. Ero vanitosa a 4 anni lo sono a 63. È fierezza e piacermi mi piace. Fatevene una ragione: alla mia età non potrete rieducarmi. Non voglio piacere a tutti, non lo trovo elegante. La vera signora non vi deve né convincere ne piacere. Mi piaccio così sfacciatamente vanitosa. Sono un’adolescente di quasi 63 anni e vivo così come mi pare e sono esattamente dell’ideale che avevo e ho di me stessa sia fisicamente sia moralmente. Se mi avessero detto che a questa età mi sarei sentita così bene, piena di gioia e di vita e passione per il mio lavoro, per l’amore non ci avrei creduto. Questa è la stagione migliore. Cercate la vostra stagione senza curarvi del prossimo se non per partecipare della gioia ed essere vicini nel dolore di chi amate e vi ama davvero.

Per meglio chiarire il suo pensiero, la conduttrice ha anche girato un breve video in cui si rivolge direttamente agli haters:

Io sono quello che sono, quello che voglio essere e mi faccio la mia vita. Quello che mi dite non mi interessa. I capelli crespi, la bocca a canotto: ma vi rendete conto di come buttate il vostro tempo rompendo le scatole al prossimo? Io rido leggendo questi commenti acidi. Ma quanto rosicate? Fatevi una vita.