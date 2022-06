Alba Parietti in bikini: “La fierezza della mia età, senza filtri né ritocco” Alba Parietti è a proprio agio in bikini: ci ricorda che l’età è solo un numero, che lei è felice e fiera e ama mostrarsi al naturale, senza filtri e ritocchi.

A cura di Giusy Dente

Alba Parietti è a Ibiza, isola dove è solita trascorrere l'estate. Quella di quest'anno è particolarmente speciale, perché è felicemente innamorata: nella sua vita è entrato il manager romano Fabio Adami. Da settimane i due fanno coppia fissa e trascorrono moltissimo tempo insieme. La foto in bikini della conduttrice nasconde forse anche un messaggio per lui.

Alba Parietti in vacanza

Le foto delle vacanze di Alba Parietti sono all'insegna della naturalezza, senza filtri né ritocchi. Quando è nella vita di tutti i giorni, non davanti alle telecamere, è così che ama mostrarsi alla sua community: con semplicità e senza "inganni". La 60enne vive il rapporto col proprio corpo e con la proprie età nella massima serenità: è una donna consapevole, fiera di sé, che sente di non dover dimostrare nulla a nessuno e non insegue l'approvazione a tutti i costi. I giudizi, soprattutto quelli sterili e fini a sé stessi, non le interessano: ecco perché non si nasconde, neppure davanti agli haters sempre pronti a puntare il dito.

Lo ha sottolineato nelle ultime foto condivise su Instagram, coi suoi fan e follower: "La fierezza della mia età, la più felice, senza filtri e senza il minimo ritocco, mi piace sottolinearlo, come piaccio a te". E chissà a chi si riferisce la showgirl: forse proprio al compagno. Gli ultimi look balneari della 60enne sono sempre stati al naturale: niente makeup, niente filtri, niente ritocchi.

Miss Bikini Luxe è il brand che preferisce, di cui indossa spesso le creazioni. Si è fatta conquistare dal trend del trikini, indossandone uno decisamente audace con i fianchi nudi. L'abbiamo vista anche con un due pezzi glitterato, un modello con oblò sul décolleté e micro slip con laccetti. L'ultimo scatto è con un bikini a stampa: reggiseno tradizionale e slip a vita bassa con laccetti sui fianchi. Anche questo è firmato Miss Bikini Luxe.