Alba Parietti in costume e senza ritocchi: “Ecco una foto completamente senza filtri” Per Alba Parietti è cominciata la stagione dei costumi da bagno. Ha scelto il bikini per mostrarsi completamente senza filtri.

A cura di Giusy Dente

Alba Parietti è in splendida forma, più che mai. Sarà merito del nuovo amore entrato nella sua vita? La conduttrice lo ha ufficialmente presentato alla famiglia e anche ai fan e follower. La coppia, che si frequenta da pochi mesi, pare sia già pronta per la convivenza. Lui è il manager romano Fabio Adami, con cui la 60enne trascorre ormai la quasi totalità del proprio tempo, quando non è impegnata in tv o col lavoro. Tante sono le dediche per lui e le foto che li vedono insieme sui social, dove la Parietti è molto attiva: intrattiene con la propria community un rapporto fatto di autenticità, dove non esita a esporsi su temi che ritiene importanti, ma dove dà spazio anche al racconto della propria vita. E lo fa con l'ironia di sempre, con lo stile spesso pungente che tutti conosciamo, ma sempre in modo sincero. Ecco perché non ha problemi a mostrarsi anche in versione del tutto naturale, senza i famigerati filtri e ritocchini.

Alba Parietti dà il via all'estate

Non è la prima volta che Alba Parietti si fa vedere in costume e senza filtri: non teme i giudizi degli haters, le aspettative altrui non la scalfiscono né i paragoni. Ecco perché le viene spontaneo farsi vedere anche al naturale, senza filtri e senza i famosi ritocchini così in voga sui social per camuffare "difetti" o segni del tempo. Nel tempo la conduttrice non ha mai smesso di affascinare e intrigare.

Sa essere sensuale e al tempo stesso non ha paura di mostrare versioni di sé diverse, quelle casalinghe di una qualunque donna che trascorre magari del tempo in casa in tuta, in pigiama, senza makeup. Certo, in tv siamo abituati a vederla truccata e ben vestita, sempre impeccabile, ma come ha ammesso lei stessa: "Nella vita vera sono una semidebosciata".

Alba Parietti in costume

Anche per Alba Parietti è ufficialmente iniziata la stagione dei costumi da bagno. Quelli interi sono i suoi preferiti. Quello mostrato ieri è un monospalla celeste con oblò che lasciano i fianchi e la schiena scoperti, interamente ricoperto di glitter. Il modello, decisamente trendy, fa parte della collezione 2022 di Miss Bikini Luxe, un brand specializzato in swimwear. Il costume sul sito ufficiale costa 155 euro.

Dello stesso brand ne ha indossato anche un secondo modello pochi giorni fa, ugualmente monospalla, ma in tinta unita nero, con seducenti stringhe e aperture sul fianco. Il suo prezzo è di 149 euro. Nel guardaroba della conduttrice non mancano i bikini. Il due pezzi he ha scelto per mostrarsi inversione acqua e sapone è un due pezzi con reggiseno a triangolo stringato, con anello. Questo dettaglio che richiama un po' i modelli in voga negli anni Novanta è prepotentemente tornato di moda. Lo hanno rilanciato anche Elena Santarelli con un outfit balneare rosa e Elisabetta Canalis, ma sotto forma di costume intero, col famoso anello posizionato al centro della pancia. Anche Alba Parietti si è lasciata conquistare dal modello tipico dei Ninetees, dimostrando di saper essere sempre al passo con le mode e le tendenze.