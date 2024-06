video suggerito

Alba Parietti ci dà un taglio: la conduttrice sfoggia un bob corto come quando aveva 17 anni Alba Parietti cambia look: la conduttrice ha condiviso su Instagram una serie di fotografie in cui si mostra con un nuovo taglio di capelli. La showgirl si prepara per l’estate con un bob corto che ricorda molto il taglio che aveva quando era solo un’adolescente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alba Parietti

Alba Parietti ci dà un taglio. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram il suo nuovo hairstyle biondo ghiaccio, stupendo tutti i suoi fan su Instagram. La showgirl ha detto addio ai suoi lunghi capelli biondi, che le cadevano oltre le spalle, scegliendo un taglio fresco e grintoso per l'estate 2024. Un'acconciatura quella di Parietti che ricorda un po' quella con cui diventò la candidata italiana a Miss Universo nel lontano 1978.

Il nuovo look di Alba Parietti

Un bob corto e biondo platino per inaugurare l'estate 2024. Alba Parietti è splendida con una delle acconciature più glamour dell'estate 2024. Il bob d'ispirazione anni Ottanta e Novanta è un taglio fresco e come scrive la stessa conduttrice su Instagram, "abbiamo rinfrescato il colore e abbiamo deciso di essere rock". Il colore e il taglio ricordano uno dei momenti che la stessa Parietti aveva ricordato sul suo profilo social qualche mese fa. Alla fine degli anni Settanta, quando aveva solo 17 anni, partecipò a Miss Italia non riuscendo a trionfare, ma l'anno successivo, poi, venne scelta come candidata italiana per Miss Universo: non andò mai in Australia, ma ricordò sempre quell'esperienza.

Alba Parietti con il nuovo taglio

In quell'occasione, Parietti sfoggiava un bob voluminoso e biondissimo, molto simile all'acconciatura di oggi, a dimostrazione di come le tendenze non smettono mai di tornare. Come a 17 anni, Parietti sceglie di nuovo il taglio corto e scalato sui lati cambiando la tonalità di biondo, optando per un biondo quasi color ghiaccio con radici scurissime. Un colore sbarazzino perfetto per l'estate, proprio come nel 1978.

Leggi anche I tagli di capelli per le over 60: idee e consigli per chi ama la praticità ma non rinuncia allo stile

Alba Parietti a 17 anni