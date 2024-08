Alba Parietti al naturale con il costume strappato: “Mi presento struccata, spettinata e senza filtri”

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Alba Parietti

Alba Parietti è in vacanza a Ibiza. La showgirl ha condiviso uno scatto sui social dove sfoggia il suo nuovo taglio di capelli: per l'estate ha optato per un bob corto sui toni del biondo caramello, che con l'aria di mare prende ancora più forma diventando mosso. A completare il suo look da spiaggia, Parietti opta per un costume intero per niente minimalista: addio alle silhouette tradizionali e benvenuto a un modello super edgy.

Il look da spiaggia di Alba Parietti

Alba Parietti sfoggia un bikini davvero particolare. Se il costume intero nero è un must di ogni estate, la showgirl ribalta il modello tradizionale scegliendone uno che lei chiama il "costume per uccidere" come leggiamo nella descrizione accanto al post. Il modello con strappi sulla pancia è firmato Miss Bikini, brand di costumi, ed è composto da un reggiseno a fascia che poi si strappa in una serie di frange fino all'altezza del bacino. Si tratta di un modello che fa parte di una vecchia collezione e viene venduto su e-commerce di reseller a 55 euro. Come leggiamo nel post della showgirl: "Metto da parte le mie insicurezze, accetto i consigli preziosi del mio fidanzato dei miei amici e molti di voi . Mi presento struccata, spettinata uscita dall’acqua e senza filtri totalmente senza mi spoglio di ogni umana vanità, mi consegno alla gendarmeria del popolo del web … preparate l’altriglieria pesante sono già contro il muro pronta al plotone di esecuzione da tastiera. Oggi per me e’ un giorno speciale e bellissimo".

Alba Parietti in Miss Bikini

Si tratta di un messaggio che non ha a che fare soltanto con la vanità, tema su cui Parietti si era già espressa in passato sui social: condividendo una foto con un costume che poche sessantenni indossano ed esibendo un fisico tonico, Parietti lancia un messaggio di accettazione del proprio corpo. Un'accettazione che passa anche dalle scelte audaci in termini di costumi e dalla scelta di condividere foto struccata e senza filtri, che spesso coprono le insicurezze. Un messaggio positivo che va oltre la prova costume.