Il selfie allo specchio di Alba Parietti: “È un peccato piacersi? Mi farei la corte se potessi”

A cura di Giusy Dente

Alba Parietti

Sui social Alba Parietti è quotidianamente molto attiva. Sono un prezioso mezzo che le permette di tenersi in contatto con la sua community, fan che la seguono e la apprezzano da anni. Nella lunga carriera televisiva si è imposta col suo carattere forte, la tempra di donna che sa cosa vuole, che non ha paura delle proprie idee, esposte sempre senza peli sulla lingua, senza timore del giudizio altrui e delle critiche. Nel tempo ne sono giunte tante, che non l'hanno mai scalfita, perché al primo posto c'è la sua autostima, l'amor proprio. Non è interessata a piacere a tutti a ogni costo, preferisce rimanere coerente a se stessa e non porsi limiti. Con le sue foto si diverte a stuzzicare gli haters, che hanno sempre qualcosa da ridire: troppi filtri alle foto, troppo svestita, troppo rifatta. La risposta della 63enne è sempre stata la stessa: non cambierà per nessuno.

Alba Parietti fan del selfie allo specchio

Anche Alba Parietti è fan del selfie allo specchio! Lo usa per giocare con la propria immagine, a volte anche esagerando, ma volutamente. Quando si mostra sui social lo fa perché non ha mai avuto paura di esporsi al giudizio altrui, che sa sfidare e sa gestire: l'amore che ha verso se stessa così com'è supera il voler piacere alla platea generale. Spesso chi la critica lo fa chiamando in causa proprio il suo aspetto fisico, associando l'abuso di filtri a un'ossessione per l'estetica, a un'incapacità di accettare il passare del tempo e dunque l'avanzare dell'età.

Alba Parietti

Dal canto suo, la conduttrice ha spiegato di conoscere bene la distinzione tra virtuale e reale e se si diverte col fotoritocco, è solo perché di base è una donna vanitosa (ma felice): sa che è proprio questo a infastidire gli altri e quindi con sfacciataggine calca la mano e si mostra sempre fiera di sé. La vanità è una caratteristica che le appartiene da sempre e lo sa, non è certo l'età ad averla fatta cambiare o ad averla resa più insicura, anzi: l'ha resa più consapevole, più innamorata di se stessa. Come ha ribadito su Instagram:

Che ci posso fare… mi piaccio. Farò peccato?! Mi farei pure la corte se mi conoscessi. Siccome io non mi posso lasciare tanto vale che continui ad amarmi.