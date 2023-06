Per Alba Parietti è l’estate dei costumi monospalla: “Mi piaccio così sfacciatamente vanitosa” Alba Parietti ha dato il via all’estate con due costumi monospalla.

A cura di Giusy Dente

Alba Parietti in Miss Bikini

Manca poco al ritorno in tv di Alba Parietti, in veste di conduttrice. I fan non vedono l'ora di ritrovarla sul piccolo schermo e stanno aspettando anche da un bel po'. Il programma Non sono una signora è stato registrato diversi mesi fa, ma il debutto dello show ha subito diversi ritardi. È stato più volte rimandato, ma ora il fatidico momento è giunto. La 61enne, dopo gli slittamenti recenti, ha ufficialmente comunicato sui social che la prima puntata andrà in onda il 29 giugno su Rai 2 in prima serata. Nel frattempo si sta godendo un anticipo di estate assieme al compagno: hanno trascorso il fine settimana a Portofino.

Alba Parietti dà il via all'estate

Dopo 8 anni da "single granitica e convinta", nella vita di Alba Parietti è arrivata una persona importante che le ha fatto rivalutare l'importanza di questo sentimento. Per la conduttrice, questa sarà la seconda estate insieme a Fabio Adami: sono una coppia inseparabile. I due hanno trascorso qualche giorno a Portofino e la 61enne ne ha approfittato per sfoggiare la creazione di un brand che ama molto. Fa parte della nuova collezione firmata Miss Bikini, lo stesso marchio che l'ha accompagnata l'estate scorsa.

in foto: costume Miss Bikini

Alba Parietti è molto attiva sui social, dove non manca mai di commentare i fatti di attualità e dove mostra la propria quotidianità tra viaggi, momenti di svago e impegni di lavoro. Le piace farsi vedere in compagnia del compagno: la storia con Fabio Adami va a gonfie vele e lei non potrebbe essere più felice. Anzi, spesso è proprio lui a scattarle le foto che poi condivide sui social, come quella in costume che la ritrae a bordo piscina, in un rinomato hotel di Portofino. "Pic by my love" ha scritto nella descrizione.

Alba Parietti in Miss Bikini

La conduttrice indossa un costume monospalla lilla Miss Bikini, indossato anche la scorsa estate. Ma nei giorni scorsi ne ha approfittato per dare anche un'anticipazione della nuova collezione del brand. Ha sfoggiato un trikini monospalla nero con dettagli cut-out e anello smaltato sulla pancia. Sul sito ufficiale del brand costa 209 euro. Le foto in costume della conduttrice attirano sempre qualche commento cattivo, ma lei è molto perseverante nel condividerle, perché rifiuta etichette di ogni tipo legate all'età e al tempo. È una donna fiera e consapevole, sicura di sé, che non ha mai prestato importanza ai giudizi altrui.

Alba Parietti in Miss Bikini

A volte è stata accusata di abusare del fotoritocco, per ringiovanire i lineamenti, ma è un gioco che appartiene al mondo virtuale. Il passare del tempo lascia segni sul suo corpo e lo sa: ma se da una parte il suo lato B cede alla gravità, ancora più forte è la sua intenzione di continuare a mostrarlo. Lo ha ribadito in uno dei post in costume: "Vi infastidisce la mia vanità? Fatevene una ragione: alla mia età non potrete rieducarmi. Mi piaccio così sfacciatamente vanitosa. Sono un'adolescente di quasi 62 anni e vivo così come mi pare. Se mi avessero detto che a questa età mi sarei sentita così bene piena di gioia e di vita non ci avrei creduto. Questa è la stagione migliore".