“Non sono una signora” slitta ancora, lo show di Alba Parietti arriverà a maggio in tv “Non sono una signora”, lo show di Rai2 condotto da Alba Parietti, ha subito un ulteriore slittamento. Da dicembre 2022, andrà in onda a maggior 2023 con cinque puntate.

A cura di Ilaria Costabile

Bisognerà aspettare ancora qualche mese per la messa in onda di "Non sono una signora", lo show condotto da Alba Parietti, previsto in prima serata su Rai2 lo scorso dicembre, che è stato poi spostato al nuovo anno. Stando a quanto comunicato dall'Ansa, la direzione dell'Intrattenimento Prime Time di Viale Mazzini, ha comunicato un ulteriore slittamento della trasmissione, collocata ora a maggio.

Lo show slittato a maggio

Lo show è stato registrato lo scorso ottobre, ed era pronto per apparire sul piccolo schermo a dicembre, ma si è poi optato per uno slittamento, che ha portato alla messa in onda del prossimo maggio, in cui sono previste ben cinque puntate. "Non sono una signora" è l'adattamento italiano del programma Make Up Your Mind, ed è una co-produzione Rai e Freemantle. Ogni puntata darà spazio a cinque celebrità, rese quasi irriconoscibili dopo ore di trucco, che si sfideranno vestendo i panni di incredibili Drag Queen. Ogni puntata vedrà la vittoria di una delle protagoniste, che accederà alla finale, dove sarà premiata la vincitrice della prima edizione, durante la quale le altre concorrenti dovranno svelare la propria identità, svelando anche i vari passaggi della loro trasformazione.

Non sono una signora

"Non sono una signora" è un programma che mescola insieme più tipologie di show: dal varietà, al talent, al game show dove l'identità dei concorrenti è nascosta. Si tratta, al momento, di un unicum nel panorama televisivo italiano, nonostante qualcuno potrebbe riscontrare richiami con programmi già esistenti. Sebbene si tratti un show incentrato sulle Drag Queen, non ha nulla a che vedere con Drag Race, dove ad esibirsi e sfidarsi sono artisti, quindi professionisti del mestiere, inoltre il trucco e l'abbigliamento, che nascondono la vera identità del concorrente, rappresentano in realtà l'espressione di una caratteristica del personaggio in questione. Verrà premiato chi, tra i concorrenti, riuscirà per una serata a calarsi nei panni di una persona diversa, lasciandosi alle spalle, pregiudizi.