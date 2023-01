Alba Parietti parla del compagno Fabio Adami: “È quell’amore sano che aspetti per la vita” Alba Parietti, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dopo aver ricordato con affetto Gianluca Vialli, suo amico da anni, parla dell’amore per Fabio Adami, l’uomo che spera possa accompagnarla per il resto della sua vita.

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata di Verissimo di domenica 15 gennaio è stata Alba Parietti. La showgirl ha parlato della sua storia d'amore con Fabio Adami, con il quale sta vivendo un sogno diventato realtà. Prima, però, ha voluto restituire un ricordo accorato di Gianluca Vialli, suo amico da trent'anni e scomparso lo scorso 6 gennaio.

Il ricordo di Gianluca Vialli

La sua carriera è iniziata proprio in programmi che parlavano di calcio, ed è così che in quegli anni Alba Parietti ha potuto incontrare e conoscere Gianluca Vialli, con il quale è nata una stima e un'amicizia che si è protratta nel tempo. In ricordo del grande calciatore, nel salotto di Silvia Toffanin dichiara:

Il dolore personale non è un dolore personale e basta, perché l'ho conosciuto e lo conoscevo da trent'anni, metteva insieme una tenacia enorme, ha fatto sognare i campi, il suo modo signorile, è stato davvero un esempio. Tutti avevamo capito e credo che anche Gianluca avesse capito che il destino non gli aveva dato molto da vivere, anche se il suo destino è stato sfortunato io credo che abbia lasciato nell'aria un messaggio di grande voglia di vivere e di passione. Non parlava mai di sé, il suo dolore credo fosse legato al dolore che sapeva che avrebbe dato alla sua famiglia.

Commentando, quindi, la scomparsa del grande campione e parlando del modo in cui col tempo ha imparato ad affrontare le tempeste della sua vita:

Ci metto sempre una dose di pessimismo e cinismo in modo che la vita possa non deludermi più di tanto, però arrivi ad un momento in cui capisci che se non puoi prenderti il rischio posso dirti che aver trovato la voglia di credere e la gioia di amare mi ha fatto capire che non è finita finché non è finita.

Il primo incontro con Fabio Adami

Da qualche tempo, però, nella vita di Alba Parietti c'è stato un incontro inaspettato, qualcosa che le ha permesso di ritrovare l'amore. Ed è così che lo racconta a Silvia Toffanin:

Si chiama Fabio. È stato l'incontro, la cosa che non ti aspetti, non cerchi, nel momento in cui sei appagata. Sono arrivata all'età di 60 anni compiuti, la vita mi ha dato tantissimo, ho amato e sono stata amata, sono stata una donna fortunata che ha vissuto passioni, anche devastanti. Ho avuto tutto, il successo, una carriera importante, degli amici che mi vogliono bene. Finché un giorno salgo su un treno che prendo con un'ora di ritardo, salgo sul treno bardata, entra questo signore che già di schiena prometteva bene, mette a posto la valigia, mi lancia uno sguardo che mi ha incenerita. Uno sguardo che c'era dentro tutto quello che poi è successo dopo.

Eppure, all'inizio, non sembrava avesse la minima intenzione di cogliere quelle sensazioni: "Il primo istinto è stata la fuga, mi vergognavo di avergli dato la sensazione di quella che…Mentre cammino penso che una cosa così forte non mi era mai successo. Lui mi supera sulla sinistra mi dà questo biglietto da visita".

Alba Parietti e Fabio Adami

Il futuro con Fabio Adami

La showgirl racconta che, dopo aver agito d'impulso, ha poi affrontato tutto seguendo i suoi tempi, cosa che il suo compagno ha saputo comprendere e rispettare, sorprendendola ogni giorno di più: