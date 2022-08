Alba Parietti: “I 60 anni sono i nuovi 40, Fabio Adami mi ama per la mia indipendenza” Alba Parietti è felice e innamorata. In un’intervista rilasciata a Leggo, ha raccontato il periodo magico che sta vivendo con il fidanzato Fabio Adami.

A cura di Daniela Seclì

Alba Parietti sta vivendo un momento molto felice sotto il profilo sentimentale. La showgirl è fidanzata con il manager Fabio Adami. 61 anni lei e 55 lui. In un'intervista rilasciata a Leggo, Parietti ha raccontato come questo amore sia arrivato nel momento in cui aveva conquistato una serenità individuale.

La felicità conquistata a 61 anni

Alba Parietti ha chiarito che non tornerebbe mai indietro nel tempo. Non rimpiange nulla di quando aveva trent'anni: "Sto vivendo il momento più bello della mia vita, non tornerei mai ai 30 anni, quest’età me la sto godendo troppo. E ha ragione chi dice che i 60 sono i nuovi 40. […] Sono contenta di quello che mi vivo e si vede". Alba Parietti ha rimarcato come sia impossibile rallentare il tempo e ciò non è affatto un cruccio per lei, che ha concluso: "Va bene così. La vita non si valuta in base agli anni".

L'amore con Fabio Adami e il rapporto con il figlio Francesco Oppini

Quando è stato chiesto ad Alba Parietti se la felicità che prova scaturisca dalla relazione con Fabio Adami, la showgirl non ha avuto dubbi: "La felicità arriva e ti capita quando non te l’aspetti ed è successo anche a me e da lì nasce poi tutto. Anche quando pensi solo al peggio la vita sa stupirti". Ha definito gli ultimi sei mesi come rivoluzionari, ma ha anche riconosciuto che l'indipendenza conquistata in questi otto anni da single, le ha permesso di vivere intensamente questo nuovo amore:

Certo, prima ero serena, avevo trovato l’appagamento individuale ed è proprio questo che ha fatto sì che un uomo mi amasse, che volesse me per quest’indipendenza, per il fatto di non aver bisogno di qualcuno accanto. E il resto arriva dopo.

Una serenità che traspare anche nel rapporto con Francesco Oppini. La showgirl ha spiegato di non essere mai andata d'accordo con il figlio come in questo periodo. E anche tra Francesco e Adami si è instaurato un bel rapporto: "Francesco ha trovato un amico, non solo un patrigno… d’altronde hanno solo 15 anni di differenza".