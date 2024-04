video suggerito

È morto l’attore Adrian Schiller a 60 anni, il suo agente: “Morte improvvisa, siamo distrutti” È morto il famoso attore Adrian Schiller all’età di 60 anni. Il suo agente attraverso una nota ha reso pubblica la notizia: “Siamo distrutti per la scomparsa inaspettata e improvvisa”. La sorella Ginny ha aggiunto su X: “Stiamo affrontando l’inimmaginabile, è morto a casa all’improvviso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

È morto Adrian Schiller, attore noto per il suo ruolo in The Last Kingdom e in Victoria, all'età di 60 anni. L'agente ha reso pubblica la scomparsa dell'attore attraverso una nota riportata da Independent: "È morto troppo presto e noi, la sua famiglia e i suoi amici intimi, siamo distrutto dalla perdita".

Le cause della morte di Adrian Schiller

La morte di Adrian Schiller ha sconvolto i suoi familiari e amici e il mondo del cinema. Il suo agente, Scott Marshall Partners, attraverso una nota ha riferito che la scomparsa è stata "improvvisa e inaspettata": "Non sono ancora disponibili i dettagli sulla causa del decesso", ha poi chiarito. L'attore era da poco tornato da Sydney, dove era apparso nell'opera teatrale La trilogia di Lehman, e "non vedeva l'ora di continuare il tour internazionale a San Francisco". Lascia la compagna Milena e il figlio Gabriel. La sorella dell'attore, Ginny, ha pubblicato su X un messaggio rivolto ai fan del fratello: "Cari, sono Ginny. Mi dispiace comunicarvi che il mio amato fratello Adrian è morto ieri, improvvisamente, a casa. Aveva tanti cari amici. Diremo di più su eventi commemorativi, a tempo debito". Poi ha aggiunto: "Per ora stiamo facendo le cose un passo alla volta, supportando Milena e Gabriel nel miglior modo possibile e cercando di affrontare l'inimmaginabile. Per favore, non inviate fiori, ma se qualcuno vuole fare un gesto, creeremo un Trust per Gabriel".

La carriera di Adrian Schiller

Originario di Londra, Adrian Schiller è stato un noto attore britannico che ha recitato in film famosi e note opere teatrali. Nel 2015 ha preso parte a The Danish Girl, poi a seguire a La bella e la bestia, Il mistero di Donald C., Censor. Tra le serie tv che lo hanno visto protagonista The Last Kingdom, per la quale vestiva i panni di Aethelhelm, Genius e Victoria.