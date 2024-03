Morto David Seidler, sceneggiatore premio Oscar per Il discorso del re: stava pescando in Nuova Zelanda È morto David Seidler, sceneggiatore del film Il Discorso del Re, per il quale vinse l’Oscar nel 2011. Aveva 86 anni. Stando a quanto riporta il The Guardian, è venuto a mancare durante una gita di pesca in Nuova Zelanda. A farlo sapere il suo manager: “Si trovava nel luogo che gli piaceva più al mondo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

È morto David Seidler, sceneggiatore del film Il Discorso del Re, per il quale vinse l'Oscar nel 2011. Aveva 86 anni. Stando a quanto riporta il The Guardian, è morto durante una gita di pesca in Nuova Zelanda. A farlo sapere il suo manager Jeff Aghassi con un comunicato: "Se gliene fosse stata data la possibilità, la sua scomparsa è esattamente come l'avrebbe sceneggiata lui".

La morte di David Seidler

Il noto sceneggiatore è morto lo scorso 16 marzo, all'età di 86 anni. A darne notizia il manager attraverso un comunicato. Seidler si trovava in Nuova Zelanda durante una gita di pesca quando è venuto a mancare. "Se gliene fosse stata data la possibilità, la sua scomparsa è esattamente come l'avrebbe sceneggiata lui", ha spiegato Jeff Aghassi. Lontano dal mondo del cinema, proprio la pesca era la sua più grande passione. "È morto nel luogo che amava più al mondo", ha fatto sapere sempre l'agente.

La carriera di David Seidler

Nato a Londra nel 1937, Seidler ha avuto una lunga carriera come sceneggiatore. Il suo più grande successo fu la sceneggiatura originale del film Il Discorso del re, uscito nel 2010, diretto da Tom Hooper e interpretato da Colin Firth, Geoffrey Rush e Helena Bonham Carter. Per questo lavoro vinse, nel 2011, il premio Oscar per la sceneggiatura, oltre a due Bafta e al Premio Humanitas. Firmò anche la versione teatrale del film, tradotta in una decina di lingue e rappresentata in quattro contiennti. Durante la sua carriera, Seidler scrisse anche diversi film per la tv, come Malizia a Hollywood (1985), Onassis: l'uomo più ricco del mondo (1988), Vietnam morte Orange (1988), Passi di follia (1995), Marito e bugiardo (1997), Come On, Get Happy: The Partridge Family (1999), La principessa e la magia del drago (2008).