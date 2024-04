Jessica Falvo festeggia la vittoria ad Affari Tuoi: la torta e l’assegno da 115 mila euro di Amadeus

video suggerito

A cura di Gaia Martino

La puntata di Affari Tuoi di ieri, sabato 27 aprile, ha visto protagonista Jessica Falvo. Originaria di Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, ha rappresentato la sua Calabria nel game show di Rai1 condotto da Amadeus. Accompagnata dal papà Antonio, ha seguito l'istinto nel corso di tutta la partita, fino al momento in cui le sono stati offerti 115 mila euro. Arrivata alla mossa finale con 5 mila euro e 300 mila euro, ha preferito non rischiare: "Questa è una delle cifre più alte offerte" ha commentato Amadeus. La personal trainer 28enne aveva nel pacco la cifra più alta del game show, ma a casa con sé ha portato in ogni caso tanti soldi. Ecco perché ieri sera sul suo profilo Instagram ha documentato la serata di festeggiamenti.

I festeggiamenti di Jessica Falvo dopo Affari Tuoi

Con alcune foto pubblicate tra le stories di Instagram, Jessica Falvo ha mostrato ai followers i festeggiamenti in casa per la vittoria ad Affari Tuoi. La giovane concorrente della Calabria è una personal trainer, studia Scienze Motorie e Sportive e ha vinto diverse gare di bodybuilding. Con papà Antonio ha festeggiato ieri i 115 mila euro vinti nel game show di Amadeus. A corredo di una torta con le immagini del programma e l'assegno del dottore firmato da Amadeus hanno sorriso davanti alle telecamere.

Lo spogliarello di Amadeus durante la partita

Durante la partita di Jessica Falvo ieri sera, Amadeus, si è eccitato per la vittoria insieme alla sua concorrente. Dopo aver aperto tutti i pacchi blu, la giovane si è ritrovata con tre rossi, di cui due con le cifre più alte del gioco. Amadeus ha così tolto la giacca che indossava per mettersi nelle pose tipiche dei bodybuilder, essendo la sua concorrente una personal trainer. Tutto il pubblico ha riso e applaudito davanti allo spogliarello del conduttore.