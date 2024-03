video suggerito

È morto Louis Gossett jr, il primo uomo nero a vincere un Oscar Fu il sergente Foley in Ufficiale e Gentiluomo, ruolo per il quale vinse l’Oscar nel 1983. Aveva 87 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Louis Gossett Jr., il sergente Emil Foley in Ufficiale e Gentiluomo, è morto all'età di 87 anni. L'attore si è spento a Santa Monica, in California, e sono ancora sconosciute le cause del decesso. È stato il primo uomo afroamericano a ricevere l'Oscar per il suo ruolo da non protagonista nel film con Richard Gere.

La carriera

Louis Gossett Jr. era nato nel quartiere di Brooklyn, a New York, e debuttò a soli 17 anni in una produzione scolastica. Era destinato al basket, studiando alla New York University, ma alla fine preferì il teatro. Era un grande amico di James Dean e studiò recitazione con Steve McQueen, Martin Landau e Marilyn Monroe. Il debutto al cinema nel 1961 con "Un grappolo di sole", nel ruolo dello sceriffo George Murshinson. Per fare la storia, però, attese vent'anni quando stravinse l'Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo nel film che lanciò anche la stella di Richard Gere.