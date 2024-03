È morto il doppiatore Angelo Nicotra, era la voce italiana di Morgan Freeman È morto Angelo Nicotra. L’attore e doppiatore, fratello del regista Giancarlo Nicotra, aveva 75 anni. Era diventato noto al pubblico per aver prestato la voce a Morgan Freeman, diventandone doppiatore ufficiale, e a personaggi animati come Mr. Potato in Toy Story. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È morto Angelo Nicotra. L'attore e doppiatore, fratello del regista Giancarlo Nicotra, aveva 75 anni. Era diventato noto al pubblico per aver prestato la voce a Morgan Freeman, diventandone doppiatore ufficiale. Nel corso della sua carriera è stato doppiatore anche di personaggi animati come Mr.Potato nei film di Toy Story e di attori come John Travolta e Cristopher Lambert.

La carriera di Angelo Nicotra

Angelo Nicotra è nato a Roma nell'aprile del 1948. Suo fratello fu l'attore e regista Giancarlo Nicotra. Mosse i primi passi nel mondo del cinema quando aveva solo 5 anni, recitando in film come La Domenica della buona gente e La casa Stregata. Non solo: apparve anche in alcune serie tv, come Carabinieri e Il maresciallo Rocca. Nel corso della sua carriera sperimentò anche la conduzione: negli anni Settanta, infatti, condusse con Olimpia Di Nardo il programma per bambini nella televisione locale.

Era la voce di Morgan Freeman e Mr. Potato in Toy Story

È nel doppiaggio che Nicotra trovò la sua massima espressione e si fece conoscere al pubblico nel corso degli anni. Divenne infatti la voce italiana di Morgan Freeman, suo doppiatore principale dopo il ritiro di Renato Mori. Non solo: prestò la voce anche ad attori come John Travolta (Blow Out), Christopher Lambert (Greystoke – La leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie) e a personaggi animati come Mr. Potato nei quattro film di Toy Story. Fu anche direttore di doppiaggio per film come Monty Python – Il senso della vita, Robin Hood – Principe dei ladri, nonché di serie tv come Boston Legal e In viaggio nel tempo. Per quanto riguarda la sua vita privata, si è sposato con Fiorella Fiorini, dalla quale ha avuto due figli: una è l'attrice Olimpia Di Nardo