È morto Luis Molteni, era il Danny DeVito italiano: attore per Siani e Benigni, aveva 74 anni È morto l’attore e caratterista di cinema e teatro Luis Molteni, aveva 74 anni. Per molti era il Danny DeVito italiano. Ha lavorato con Alessandro Siani, Christian De Sica, Maurizio Nichetti, Sergio Castellitto e Leonardo Pieraccioni. Attualmente, è ancora al cinema con il film Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È morto l'attore e caratterista di cinema e teatro Luis Molteni, aveva 74 anni. Per molti era il Danny DeVito italiano. Nella sua filmografia ufficiale, tantissimi i titoli finiti nelle sale, che hanno avuto enorme successo. Ha potuto vantare collaborazioni, per ruoli da co-protagonista o semplici cameo, con registi del calibro di Maurizio Nichetti, Sergio Castellitto, Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni, Alessandro Siani, Gabriele Muccino, Neri Parenti e Carlo Vanzina. Con Veronesi è ancora al cinema con il film Romeo è Giulietta, nel quale recitano Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari e Maurizio Lombardi.

La carriera di Luis Molteni: film e spettacoli a teatro

Luis Molteni ha esordito al cinema grazie a Maurizio Nichetti con Ho fatto splash (1980) e con lui ha continuato a lavorare a numerose pellicole, come Domani si balla, Ladri di saponette, Palla di neve e Luna e l'altra. Poi il successo come caratterista in produzioni come Nero (1992) di Giancarlo Soldi, Perdiamoci di vista (1994) e Viaggi di nozze (1995) di Carlo Verdone, Il trionfo dell'amore di Clare Peploe (2001), Tutta la conoscenza del mondo (2001) di Eros Puglielli, Pinocchio di Roberto Benigni, dove ha interpretato l'Omino di burro, Tutti all'attacco di Lorenzo Vignolo (2005), Miacarabefana.it (2009) di Lodovico Gasparini e il suo seguito S.O.S. Befana (2011) di Francesco Vicario. Nella stagione teatrale 2015-2017 ha lavorato allo spettacolo "Il principe abusivo" con Alessandro Siani e Christian De Sica.

Il messaggio del Nuovo Imaie per Luis Molteni

Sui profili social del Nuovo Imaie un messaggio per Luis Molteni dopo aver appreso la notizia della sua morte: "Che dire? Tosti questi primi mesi del 2024 che hanno portato via anche te. Ti ricorderemo per il tuo aspetto alla Danny De Vito «de noantri», per il tuo amore per il teatro e la passione per il cinema. Sei ancora sugli schermi con Romeo è Giulietta. Ti vedremo lì. Tu, intanto, goditi il viaggio. I tuo amici e colleghi".