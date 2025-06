Morto Saverio Indrio, lo storico doppiatore di The Rock aveva 61 anni

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Si è spento all'età di 61 anni il doppiatore Saverio Indrio, noto per aver prestato la sua voce a personaggi molto noti nel mondo del cinema come The Rock, ma è stato anche Mr. Satan nella saga di Dragonball. Le cause delle morte non sono state rese note.

La scomparsa di Saverio Indrio

Il decesso è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 giugno, a Roma. Oltre che doppiatore, mestiere a cui ha dedicato tutta la sua vita, è stato anche attore e per un lungo periodo ha lavorato in teatro, dopo essersi avvicinato a La bottega del teatro, diretta da Guglielmo Ferraiola portando in scena testi teatrali di spessore da Cechov a Pirandello a Dario Fo. Ancor prima di scoprire il suo talento nella recitazione, aveva comunque abbracciato il mondo dello spettacolo, ma come chitarrista classico. A darne notizia anche una pagina Instagram "Le voci del doppiaggio", nel post che lo ricorda si legge:

Apprendiamo con dolore, della scomparsa di Saverio Indrio, una delle voci più imponenti e riconoscibili del doppiaggio italiano. La voce di Dwayne Johnson e di tanti altri attori….Ci ha fatto ridere, emozionare, tremare. Ha fatto vibrare le sale, i salotti, i nostri ricordi. Oggi non piangiamo solo un doppiatore.

Oggi salutiamo una presenza che resterà indelebile. Perché le voci non muoiono mai: risuonano per sempre in chi le ha ascoltate col cuore.

I personaggi a cui ha dato voce Saverio Indrio

Saverio Indrio è diventato il doppiatore dell'attore Dwayne “The Rock” Johnson, in film noti come Fast & Furious, Jumanji e Black Adam. Poi ha doppiato anche Kevin McNally ovvero il persona di Joshamee Gibbs nella saga Pirati dei Caraibi, Jimmy Smits ovvero Bail Organa in Star Wars, e William H. Macy l'iconico Frank Gallagher in Shameless. Non solo film e serie, ma anche cartoni animati come Mister Satan di DragonBall e il Sindaco Quimby de I Simpson.