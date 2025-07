Malcolm Jamal Warner è morto, l’attore de I Robinson aveva 54 anni: “È annegato”

Malcolm-Jamal Warner, attore noto per "I Robinson", è morto all'età di 54 anni. A darne notizia è TMZ, il giornale online americano che afferma che Warner è morto a causa di un annegamento accidentale. Al momento non ci sono conferme sulle cause del presunto incidente e lo stesso TMZ annuncia di avere "una fonte non confermata, ma affidabile, che afferma che Warner è morto". Con il trascorrere dei minuti arrivano quindi maggiori dettagli ed è People a precisare il contesto dell'incidente, specificando che Warner si trovava in vacanza con la famiglia e "l'annegamento è avvenuto durante una nuotata", come ha confermato una fonte al giornale. I dettagli sulla località in cui si è verificato l'incidente sono giunti a circa un'ora dalla circolazione delle prime indiscrezioni. L'annegamento di Warner è avvenuto in Costa Rica, come riporta ABC l'attore e musicista è morto di asfissia dopo essere stato travolto da forte corrente mentre nuotava nelle acque oceaniche. Il corpo è stato ritrovato solo nel pomeriggio di domenica 20 luglio.

Warner died of asphyxia after he was caught by a high current in the ocean, according to ABC News. His body was reportedly found Sunday afternoon.

Il ruolo nella storica serie Tv americana

Malcolm-Jamal Warner ha dominato gli anni '80 nei panni di Theodore, figlio di Cliff, il protagonista dei Robinson interpretato da Bill Cosby. L'attore ha ottenuto una nomination agli Emmy e si è assicurato un posto tra i grandi della TV, grazie alla notorietà che gli è stata garantita proprio dal ruolo iconico di figlio maggiore di una delle famiglie più note della serialità televisiva americana, che con il suo successo ha inevitabilmente cambiato i parametri e i riferimenti di questo formato. Nel 2023 Warner aveva parlato della serie, esprimendo un parere al netto dell'enorme bufera mediatica che aveva travolto Bill Cosby in relazione alle plurime e pesantissime accuse di molestie e stupro che lo riguardavano: "So di parlare per tutti i componenti del cast quando dico che il The Cosby Show (titolo originale della serie, ndr) è qualcosa di cui siamo ancora fieri".

La carriera di Warner oltre I Robinson, un Grammy da musicista

Warner non si è limitato al ruolo ne I Robinson, ma ha continuato a brillare con la sitcom preferita "Malcolm & Eddie", oltre ad aver doppiato cartoni animati e messo in mostra le sue qualitàmusicali vincendo un Grammy nel 2015. Più di recente si era anche aperto al mondo dei podcast, conducendo "Not All Hood", il cui ultimo episodio è uscito solo 3 giorni fa. Sposato, con una figlia, aveva deciso di non rendere pubblici i nomi della moglie e della bambina.