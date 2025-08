È morta Loni Anderson a 79 anni: l’attrice di WKRP a Cincinnati era malata da tempo

È morta l'attrice Loni Anderson, celebre per il suo ruolo nella sitcom di successo WKRP a Cincinnati. La notizia arriva dall'Associated Press che ha reso pubblica la nota scritta dalla famiglia. L'attrice aveva 79 anni, e domani ne avrebbe compiuti 80. È morta in un ospedale di Los Angeles a causa di una malattia contro cui lottava da tempo.

La morte di Loni Anderson

Loni Anderson è morta ieri, domenica 3 agosto 2025, alla vigilia dei suoi 80 anni. Cheryl J. Kagan, storica agente dell'attrice, ha dato la triste notizia all'Associated Press, spiegando che si è spenta in un ospedale di Los Angeles dove era ricoverata a causa di una malattia che l'aveva colpita tempo fa. "Siamo addolorati nell'annunciare la scomparsa della nostra cara moglie, madre e nonna", ha poi dichiarato la famiglia di Anderson in una nota. Celebre anche per il suo matrimonio con l'attore Burt Reynolds nel 1988 e per il loro turbolento divorzio sei anni dopo, Anderson è diventata famosa nel mondo dello spettacolo con il ruolo di Jennifer Marlowe nella sitcom americana WKRP a Cincinnati, grazie alla quale ottenne tre nomination, una ai Golden Globe e due agli Emmy.

La carriera e il complicato matrimonio con Burt Reynolds

Loni Anderson, che dopo la fine della serie WKRP a Cincinnati, ha lavorato come protagonista di diverse serie tv come Corsie in allegria, Fifty/Fifty e The Jayne Mansfield Story, è stata anche una delle donne più chiacchierate del gossip per il suo matrimonio e il turbolento divorzio da Burt Reynolds, morto nel 2018. Insieme adottarono Quinton, ma nel 1994, dopo anni di violente liti, incomprensioni e accuse, divorziarono. L'attrice strappò all'ex compagno un assegno da 250mila dollari che sarebbe stato pagato solo anni più tardi. Dopo il divorzio, Reynolds dovette affrontare la bancarotta e nella sua autobiografia raccontò che l'ex moglie "amava spendere". Lei, scrive People, un anno dopo il divorzio raccontò che il marito aveva abusato di lei fisicamente una decina di volte, mentre era sotto effetto di droghe.