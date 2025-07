La vita privata di Malcolm Jamal Warner: la scelta di non rivelare l’identità della moglie e della figlia

Malcolm Jamal Warner, l’attore celebre per il ruolo di Theo Huxtable ne I Robinson, è morto all’età di 54 anni. Per scelta personale non ha mai rivelato dettagli sulla sua famiglia, scegliendo di proteggere la privacy della moglie e della figlia.

Malcolm Jamal Warner, conosciuto in tutto il mondo per il ruolo iconico di Theo Huxtable ne I Robinson, è morto all'età di 54 anni a causa di un annegamento, mentre nuotava nelle acque oceaniche in Costa Rica. Sposato e con una figlia, al di là dei successi di carriera, sia come attore che come musicista, Warner è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata, scegliendo di non rivelare il nome di sua moglie e della bambina.

La storia d'amore con Michelle Thomas, co-star ne I Robinson e morta per un cancro

Tra le storie d'amore più importanti di Malcolm Jamal Warner, quella con Michelle Thomas, attrice e co-protagonista ne I Robinson, a cui rimase accanto fino all'ultimo. L'attrice, affetta da una rara forma di cancro, morì nel 1998.

Malcolm–Jamal Warner e Michelle Thomas

In seguito, l'attore è stato legato sentimentalmente a Karen Malina White per circa sette anni. Dal 2011 al 2013, invece, ha frequentato l'attrice Regina King.

Malcolm Jamal Warner e la scelta di non rivelare l'identità di sua moglie e sua figlia

Non è noto il nome della moglie di Malcolm Jamal Warner, da cui nel 2017 ha avuto una figlia. Di entrambe ha scelto di non rivelarne mai i nomi o dettagli sulla loro identità per proteggere la loro privacy e tenerle lontane dai riflettori. In alcune occasioni ha condiviso sul suo profilo social foto della piccola insieme a sua moglie, ma in nessuna delle immagini è visibile il loro volto.

Le parole sulla figlia e la scelta di non parlare di lei

In un post apparso su Instagram, l'attore aveva dedicato alla sua primogenita un lungo messaggio, in un passaggio si legge: "Sono orgoglioso di averle fornito un ambiente meraviglioso, pieno d'amore e arricchente sul piano spirituale: una base in cui tutti i bambini dovrebbero nascere e crescere. Ma lo spirito con cui è arrivata in questo mondo è esclusivamente suo".

Nella parte finale, poi, aveva accennato alla sue scelta di non rivelare dettagli sulla sua identità: