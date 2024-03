È morto Gigio Morra, attore di Un posto al sole e Imma Tataranni, studiò con De Filippo È morto l’attore napoletano Gigio Morra, volto del Cinema e della televisione italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

42 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigio Morra

È morto Gigio Morra, attore napoletano che ha studiato con De Filippo e recitato per Mario Martone, Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Matteo Garrone, Marco D'Amore e Lina Wertmüller, tra gli altri, e che ha trovato la popolarità anche grazie a ruoli televisivi in serie note come Un posto al Sole, Imma Tataranni e I bastardi di Pizzofalcone. A dare la notizia della morte è stata la moglie Lucia Mandarini che su Facebook ha scritto: "Il mio amore mi ha lasciato ere un uomo dolce gentile e un grande attore mi ha lasciato nella più grande disperazione ti amerò per sempre". Attore per caso, come spiegò in un'intervista a Repubblica, il suo vero amore era il canto, oltre alle poesie che declamava fin da bambino: "Da grande ho iniziato a interpretare poesie, via via frequentando Eduardo per comparse e piccoli ruoli – avevo ventidue anni – e imparai a memoria, interamente, ‘Filumena Marturano”'. Tutti i personaggi. Imitavo lui, Pupella".

Attore per Garrone, Martone, Moretti e Servillo

Morra è stato un attore poliedrico, che ha recitato per alcuni dei più grandi registi italiani, diventato uno dei caratteristi più amati dello schermo, come quando interpretò il bidello in Io speriamo che me la cavo, passando per film come Gomorra, Fortapàsc, Pericle il Nero, Il Sol dell'Avvenire, Pinocchio. Ma Morra è stato anche un importante attore teatrale, che ha collaborato con Maurizio Scaparro, Giuseppe Patroni Griffi, Luca De Filippo e Toni Servillo (ne La trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni recita al fianco dello stesso Servillo e Andrea Renzi), per citarne solo alcuni. Oltre al Cinema e al teatro, però, Morra era riuscito a entrare nelle case degli italiani recitando in alcune delle serie di maggiore successo di questi ultimi anni.

La partecipazione in Un posto al sole

Dal 2017, per esempio, era Peppino Canfora nella soap di Rai 3 Un posto al sole, ma aveva partecipato anche in serie come Il commissario Montalbano, Imma Tataranni, Doc – Nelle tue mani, Tutti pazzi per amore e ne I bastardi di Pizzofalcone. In molti si sono riversati sulla sua pagina Facebook e sui social per ricordarlo, come il Maestro Nicola Piovani che su X (ex Twitter) ha scritto: "Addio a Gigio Morra! Chi lo ha visto in teatro sa che grande artista era. Fai un sereno viaggio, carissimo Gigio!".