Lutto per l'attrice di Un posto al sole Luisa Amatucci: è morto il marito Gianni Netti È morto Gianni Netti, il marito di Luisa Amatucci, attrice napoletana nota per il suo ruolo di Silvia nella soap di Rai3 Un posto al sole. Lavorava in una vineria che si trova nel centro di Napoli: "Ciao amore della mia vita" ha scritto Luisa Amatucci su Facebook per ricordarlo.

Luisa Amatucci, attrice napoletana nota per il suo ruolo di Silvia Graziani in Un posto al sole, nota soap di Rai 3, è stata colpita da un lutto: è morto il marito Gianni Netti. Con un post su Facebook condiviso ieri ha detto addio alla sua metà: "Ciao amore della mia vita". NapoliToday.it scrive che l'imprenditore lottava da tempo contro una malattia.

Il fratello dell'attrice che interpreta il ruolo di Silvia nella soap di Rai3, Stefano Amatucci, ha omaggiato il cognato ricordandolo come una "creatura meravigliosa", poi ha fatto sapere che i funerali si svolgeranno oggi, lunedì 19 febbraio a Napoli: "Per chi volesse fare l ultimo saluto a Gianni Netti, i funerali si svolgeranno il 19 Febbraio ore 13.30 presso la Basilica Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone.( di fianco al teatro Politeama)".

La vita privata di Luisa Amatucci: il lavoro del marito Gianni Netti e i figli

Gianni Netti era titolare di una vineria che si trova nel cuore di Napoli che poche ore fa lo ha ricordato così sui social: "Garbo, ironia, accoglienza, umanità..Un grande professionista, una persona vera, sempre pronto a tendere una mano.. Un’innata comunicativa e simpatia gli hanno permesso di entrare nelle vite di tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Mancherai Gianni..". In passato ha lavorato a teatro, la pagina Facebook ‘Quartieri spagnoli Napoli' scrive: "Ci lascia così Giovanni Netti. La storia di tutti i teatri di Napoli e del mondo, che con le sue luci d’artista illuminò". Gianni Netti e Luisa Amatucci erano insieme da molti anni: non si conoscono informazioni sulla loro storia d'amore, ma nel 2000 e nel 2004 sono diventati genitori di Lorenzo e Giuliana Netti. Quest'ultima su Instagram ha condiviso, attraverso una story, il ricordo della vineria nella quale lavorava il papà che, per lutto, ha chiuso nei giorni di domenica 18 e lunedì 19 febbraio.