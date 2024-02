È morto Massimiliano Lucon, aiuto regista di Un posto al sole: la soap gli dedica un episodio La soap opera Un posto al sole decifra l’episodio del 26 febbraio a Massimiliano Lucon, aiuto regista scomparso. I messaggi di cordoglio degli attori della soap opera che lo ricordano con affetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Un posto al sole dedica l’episodio del 26 febbraio a Massimiliano Lucon, aiuto regista scomparso. “La puntata è dedicata al nostro caro amico Massimiliano Lucon”, è la dedica comparsa sullo schermo a inizio puntata che annunciava la scomparsa dell’uomo. Diversi gli attori che appartengono al cast della popolare soap opera di Rai3 che hanno voluto ricordarlo pubblicamente. Lucon lavorava al fianco del regista Fabio Capponi.

Il ricordo degli attori di Un posto al sole

Sono diversi gli attori della soap che hanno ricordato pubblicamente Lucon dopo la scomparsa. “Oggi non è una giornata facile. È venuto a mancare un nostro caro amico di famiglia, un grande lavoratore, una grande persona. Ma siamo qui. Quindi questa giornata la dedico a te, Max. Ciao”, ha scritto Nina Soldano, che a Un posto al sole interpreta il ruolo di “Marina”. “Un’altra persona cara ci lascia e noi restiamo qui a domandarci perché? Ma il dolore non ha risposta”, ha invece scritto Marina Tagliaferri. “Una persona che ha sempre fatto parte della grande famiglia di Un posto al sole. Una grande perdita, una figura di riferimento per molti, una parte decisiva della vita di tante persone. Fai buon viaggio Max, la grande famiglia di Upas sentirà molto la tua mancanza”, ha scritto invece Michelangelo Tommaso.

Il ricordo della soap

L'intero staff della soap opera Un posto al sole si è stretto intorno ai familiari di Lucon, aiuto regista cui la popolare serie in onda su Rai3 ha dedicato l'intero episodio andato in onda il 26 febbraio. Il professionista godeva della stima indiscussa dell'intero cast della soap opera e degli addetti ai lavori. Un affetto che ha spinto la rete a ricordarne la scomparsa ma, soprattutto, il ruolo rivestito durante i lunghi anni di lavoro reso al servizio di uno dei contenuti televisivi Rai più popolari.

Un posto al sole dedica a Massimiliano Lucon l'episodio del 26 febbraio