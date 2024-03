Morto Louis Gossett Jr di Ufficiale e Gentiluomo. Richard Gere: “Un duro con un cuore d’oro”

video suggerito

Richard Gere e Louis Gosset Jr a un evento nel 2004

Richard Gere rende omaggio al suo co-protagonista nel film Ufficiale e Gentiluomo, l'attore Louis Gossett Jr. morto all'età di 87 anni. Gossett interpretò il sergente Emil Foley nel film del 1982 diretto da Taylor Hackford (regista di Un sole a Mezzanotte e L'avvocato del diavolo), istruttore militare di Zack Mayo, aspirante pilota della Marina interpretato da Gere.

Il ricordo di Richard Gere: "Ha guidato ogni scena"

Il film è valso a Gossett un Oscar come miglior attore non protagonista, il primo attore nero nella storia degli ambiti premi. People ha raggiunto Richard Gere, che ha definito l'attore "un tesoro" che "prendeva molto sul serio il suo lavoro" e "approfondiva con sue ricerche personali il ruolo". "È rimasto nel personaggio per tutto il tempo", ha aggiunto il divo di Hollywood che oggi ha 74 anni, “non credo che lo abbiamo mai visto fare vita sociale. Era il sergente istruttore 24 ore al giorno e questo si vedeva chiaramente nella sua prestazione sul set. Ha guidato ogni scena che doveva girare".

Gere ha descritto inoltre Gossett come “un duro con un cuore d'oro. Eravamo tutti così orgogliosi di lui quando ha vinto il suo Oscar”, congedandosi con “le condoglianze alla sua famiglia”.

Taylor Hackford: "Il sergente Foley doveva essere bianco"

Il regista Taylor Hackford ha rilasciato una sua dichiarazione, nella quale ha affermato di "ammirare" il lavoro di Louis Gossett Jr e di "averlo voluto subito" dopo aver appreso che in precedenza aveva prestato servizio nell'esercito americano: "Il sergente Foley di Louis Gossett è stato il primo personaggio nero nel cinema americano ad avere un'autorità assoluta sui personaggi bianchi. L'Academy ha riconosciuto la sua perfetta interpretazione dandogli un Oscar come miglior attore non protagonista. Lo ha sicuramente meritato”.

Il personaggio di Gossett era originariamente “scritto come uomo bianco”, ma Hackford dice che le cose sono cambiate dopo che il regista ha visitato il Centro di addestramento di volo degli ufficiali della Marina a Pensacola, in Florida, dove ha appreso che “molti degli istruttori erano uomini di colore”.

"Ho trovato interessante il fatto che gli arruolati neri avessero un controllo decisivo sulla possibilità che i laureati bianchi diventassero ufficiali e piloti di caccia", spiega Hackford, "In quel momento ho cambiato il profilo del casting per Sargent Foley e ho iniziato a incontrare attori di colore".

La famiglia richiede rispetto per la privacy

La famiglia di Louis Gossett Jr ha confermato la morte dell'attore a PEOPLE e ha chiesto alle persone di "rispettare la privacy in questo momento difficile". Nessuna causa di morte è stata ancora rivelata. "Vorremmo ringraziare tutti per le loro condoglianze", ha affermato la famiglia nella sua nota.