video suggerito

“O tutto o niente”, Giorgio e Stefania ad Affari Tuoi seguono l’istinto e vincono 200 mila euro Serata fortunata per Giorgio e Stefania ad Affari Tuoi. I concorrenti della Liguria hanno sfidato la sorte fino alla fine e sono riusciti a tornare a casa con 200 mila euro. “Coraggiosissimi, che partita. Incredibile”, il commento di Amadeus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

3.994 CONDIVISIONI condividi chiudi

La puntata di Affari Tuoi di giovedì 25 aprile ha visto protagonista il concorrente della Liguria, Giorgio, accompagnato dalla moglie Stefania. I due, fidanzati da anni, si sono conosciuti da ragazzini. A quei tempi il giovane viaggiava molto e non pensava ad una relazione. "L'ho corteggiata dopo averla incontrata in vacanza, anni dopo. Venne a cena a casa mia e non è mai più andata via" ha raccontato Giorgio. Fidanzati da 10 anni, si sono sposati 9 mesi fa e da poco hanno acquistato casa. Durante le 33 puntate in cui Giorgio è stato presente, ha sognato di poter portare a casa una grossa cifra. La coppia, dopo una lunga partita, ha sfidato la sorte ed è riuscita a vincere 200 mila euro. "Coraggiosissimi, fino alla fine", il commento di Amadeus.

La partita di Giorgio e Stefania ad Affari Tuoi

Giorgio e Stefania hanno giocato la loro partita ad Affari Tuoi con il pacco numero 3. Sposati da nove mesi dopo 10 anni di fidanzamento, hanno da poco acquistato casa con il mutuo: hanno aspettato di giocare con Amadeus prima di arredare il loro covo d'amore. Nel corso della puntata di stasera hanno rifiutato numerose offerte, da 30 a 33 mila euro, poi 25 mila euro, ma in ogni occasione hanno preferito proseguire il gioco, nonostante le numerose presenze di pacchi blu. Arrivati fino alla fine con 5 mila e 200 mila euro, è arrivata l'offerta più pesante, 65 mila euro. "Facciamo come abbiamo sempre fatto, o tutto o niente" ha commentato Stefania. Dopo averci pensato a lungo, Giorgio e la moglie hanno deciso di svelare la cifra del loro pacco. E bene hanno fatto: hanno vinto 200 mila euro. Il pubblico si è alzato in piedi per applaudirli, Amadeus li ha abbracciati eccitato e sorpreso: "Che partita, coraggiosissimi fino alla fine. Bravi. Incredibile, davvero. Questo pacco è tutto loro", le parole del conduttore prima di salutarli.