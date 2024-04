È morto Vincent Friell, l’attore di Trainspotting aveva 64 anni

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

È morto a 64 anni l’attore Vincent Friell, star del film Trainspotting dove interpretava il ruolo del padre di Diane. La notizia del decesso è stata confermata dal suo agente in una nota diramata poche ore fa. Friell era diventato popolare con il ruolo da protagonista nel film Restless Natives, dive interpretava il ruolo del rapinatore di autobus turistici Will, la metà di una coppia criminale. Aveva inoltre recitato in un episodio della sit-com scozzese Still Game (suo era il ruolo dell'imprenditore immobiliare Chris che aveva pianificato di chiudere The Clansman nell'episodio “Who's The Daddy”) e nelle produzioni Taggart e Rab C Nesbitt.

L’addio dei colleghi a Vincent Friell

“Mi ha scioccato apprendere che l'attore scozzese Vincent Friell è morto. Ha partecipato a molti programmi e film, ma sarà ricordato principalmente per la sua interpretazione nel film Restless Natives. Un film meraviglioso. Quando ero all'Irvine Beat FM, Claire Gray-Wilson dell'Harbour Arts Center ha portato Vincent per essere intervistato nel mio programma. All’epoca stava promuovendo il suo spettacolo personale ‘Linwood No More'. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Vincent, ci mancherai”, ha dichiarato l’ex conduttore radiofonico Ronnie McGhie a proposito della scomparsa di Friell. Lo scrittore Ninian Dunnett, autore di Restless Natives, lo ha invece ricordato sulle pagine dello Scottish Sun: “Questa tragica notizia mi ha rattristato. È morto troppo presto. Fummo fortunati a trovarlo per le riprese di Restless Natives perché aveva un dono per quel personaggio: l’eroe romantico e preoccupato che portava il peso del mondo sulle spalle. Per molti, il suo volto ha rappresentato lo spirito del film e lo farà per sempre”. Ian Pattison, autore della serie comica Rab C Nesbitt, ha invece affidato il suo ricordo al Sun: “Vince ci fece l’onore di apparire in un episodio. La sua scomparsa è stata un enorme shock per i numerosi amici e colleghi di lavoro”.