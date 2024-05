video suggerito

Morto Bernard Hill, l'attore che interpretava il capitano Smith in Titanic Si è spento all'età di 79 anni l'attore Bernard Hill, conosciuto per il ruolo del capitano Edward Smith in Titanic di James Cameron. Aveva fatto parte anche della trilogia de Il Signore degli Anelli.

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 79 anni, l'attore britannico Bernard Hill, noto per aver interpretato il ruolo del capitano Edward Smith in Titanic di James Cameron ed era anche presente nella trilogia de Il Signore degli anelli dove vestiva i panni del Re Theoden. A darne notizia, è il suo agente Lou Coulson. Si è spento nella giornata di domenica 5 maggio, ma non è ancora giunta alcuna nota da parte della famiglia che possa chiarire le cause della scomparsa.

La carriera di Bernard Hill

Gli appassionati del film di James Cameron, vincitore del Premio Oscar nel 1997, ricorderanno il volto affranto di Bernard Hill nei panni del capitano Edward Smith, al timone del Titanic, ormai rassegnato alla sua fine che, vedendo la tragedia avvicinarsi, si chiude nella cabina di comando del transatlantico, andando in contro alla morte.

L'attore, però, era diventato noto per aver interpretato il ruolo di Yosser Hughes nella serie della BBC, Boys from the Blackstuff, in cui fronteggiava la disoccupazione a Liverpool. La serie, per lungo tempo in onda sulla nota emittente, ha ricevuto un Bafta nel 1983 come miglior serie drammatica e, poi, nel 2000 ha raggiunto anche il settimo posto in una classifica stilata dal British Institute, sulle migliori serie inglesi mai realizzate. Negli anni precedenti, poi, ci sono stati anche altri ruoli, come quello nel film Gandhi, nel 1982 e ancora in Shirley Valentine nel 1989. A seguire, poi, è comparso anche nel film The Scorpion King del 2002 e in Valkyrie di Tom Cruise, nel 2008.

Non sono mancati, poi, altri ruoli conquistati in tempi più recenti. Nel 2015, infatti, è entrato a far parte del cast di un'altra serie che ha riscosso particolare successo nel Regno Unito, ovvero Walf Hall, tratta del libro della scrittrice Hilary Mantel, che raccontava le vicende consumatesi alla corte di Enrico VIII. In questa serie, infatti, ha interpretato il ruolo del Duca Di Norfolk, zio di Anna Bolena e acerrimo nemico del cardinale Wolsey.