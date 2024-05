video suggerito

Morto l’attore Ian Gelder, tra i suoi ruoli quello di Kevan Lannister nel Trono di Spade Si è spento all’età di 74 anni l’attore inglese Ian Gelder. Era stato Kevan Lannister nel Trono di Spade, ma tanti sono i ruoli da lui interpreti in anni di carriera. A dicembre gli era stato diagnosticato un tumore al dotto biliare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è spento all'età di 74 anni l'attore britannico Ian Gelder. Lo ha annunciato suo marito, Ben Daniels, con un post pubblicato su Instagram. L'attore si è spento cinque mesi dopo la diagnosi di tumore al dotto biliare, in molti lo ricorderanno per il ruolo di Kevan Lannister ne Il Trono di Spade, ma tante sono state le interpretazioni note in una carriera durata decenni, che lo ha visto in prima linea anche nell'ultimo periodo.

Il marito Ben Daniele annuncia la scomparsa di Ian Gelder

L'attore, come si evince dal messaggio di suo marito, si è spento nella giornata di lunedì, dopo la diagnosi ricevuta lo scorso dicembre. Daniels scrive: "Avevo interrotto il lavoro per occuparmi di lui, ma nessuno di noi due aveva idea che sarebbe stato tutto così veloce. Era la mia roccia assoluta è stato il mio compagno per più di 30 anni. Se non eravamo insieme, ci parlavamo tutti i giorni." Un attore versatile, che nella sua carriera aveva interpretato svariati ruoli: "Tutti coloro che hanno lavorato con lui sono stati toccati dal suo cuore e dalla sua luce". E ancora in merito al male che lo ha colpito scrive: "Ha affrontato la sua terribile malattia con un tale coraggio, senza autocommiserazione. Mai. Era straordinario e ci mancherà molto".

La carriera di Ian Gelder

Noto per aver interpretato il ruolo di Kevan Lannister ne Il Trono di Spade, una delle saghe più seguite di sempre e che gli ha garantito anche una certa visibilità, nella sua carriera ha poi preso parte a svariati progetti nel corso degli anni, anche piuttosto recenti. Aveva infatti conquistato ruoli in serie come Torchwood, His Dark Materials, Doctor Who, Snatch, The Bill and tanti altri. Infine, poi, è stato visto proprio all'inizio di quest'anno, per un solo episodio, nella nuova stagione della nota serie poliziesca della BBC, ovvero Father Brown.