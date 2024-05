video suggerito

Ucciso durante un furto Johnny Wactor, 37enne attore nella serie General Hospital È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Jonny Factor, 37enne attore nella serie General Hospital. L’uomo stava tentando di impedire il furto di un pezzo della sua auto quando uno dei tre ladri ha esploso un colpo di pistola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

È stato ucciso mentre tentava di impedire il furto di un pezzo della sua auto il 37enne Johnny Wactor, attore nella serie General Hospital. A riportare la notizia è il Los Angeles Times, secondo cui l’attore aveva sorpreso tre persone mentre cercavano di rubare il convertitore catalitico della sua auto. Dopo avere cercato di avvicinarsi, l’attore è stato raggiunto da un colpo di pisola esploso da uno dei malviventi. L’omicidio si è consumato intorno alle 3 di sabato 25 maggio. Wactor è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è morto poco più tardi. Per il momento, nessuno dei tre ladri è stato arrestato.

La serie General Hospital: “Abbiamo il cuore spezzato”

Wactor era uno degli attori della serie tv General Hospital. Ha interpretato il ruolo di Brando Corbin dal 2020 a 2022. “L'intera famiglia di General Hospital ha il cuore spezzato nel sentire della prematura scomparsa di Johnny Wactor. Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile”, recita il messaggio pubblicato sul profilo X della serie. L’uomo aveva inoltre recitato nelle serie Siberia e Army Wives e nei film Uss Indianapolis: Men of Courage e Supercell.

L’agente di Johnny Wactor: “Un esempio morale per coloro che lo conoscevano”

David Shall, agente di Johnny Wactor, ha definito l’attore “un esempio morale per tutti coloro che lo conoscevano”. “Negli alti e bassi di una professione come quella che aveva scelto, ha sempre tenuto la testa alta e continuato a lottare per ottenere il meglio. Il tempo trascorso insieme è stato un privilegio che augureremmo a tutti”, si legge nella dichiarazione pubblicata dall’uomo domenica, “Dopo oltre un decennio trascorso insieme, lascerà per sempre un vuoto nel nostro cuore”.